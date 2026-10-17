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Liga Profesional - Jornada 13 16 oct 2026 - 20:30

Cómo ver Boca Juniors vs Talleres en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Boca Juniors y Talleres se podrá ver en vivo a través de TNT Sports Argentina y Max Argentina, las señales que tienen los derechos de transmisión del encuentro. A continuación encontrás los accesos directos para seguir el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Boca Juniors recibe a Talleres de Córdoba en La Bombonera este viernes 16 de octubre por la Liga Profesional, con el partido programado para las 21:30 hora argentina.

El local llega con confianza tras acumular tres victorias en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, aunque la semana se cerró con una derrota ante Vasco da Gama en la Copa Sudamericana que dejó cierto sabor amargo en el plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

En el plano local, Boca viene de empatar 2-2 con Instituto en su último compromiso de Liga Profesional, un resultado que frenó el impulso generado por victorias ante Unión y San Lorenzo en las fechas anteriores.

Talleres, en cambio, atraviesa un momento complicado. El equipo de Omar de Felippe apenas cosechó un triunfo en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional, y llega a La Bombonera tras un empate sin goles ante Independiente que no hizo más que confirmar sus dificultades para convertir.

El historial reciente juega a favor del local: Boca ganó el último enfrentamiento directo, un 0-1 de visitante en Córdoba en abril de 2026, y no pierde ante Talleres en La Bombonera desde hace varios años.

A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo por televisión y streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Rodolfo Arruabarrena tiene previsto disponer un once con Álvaro Montero en el arco; Lautaro Blanco, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Leandro Lozano en la línea defensiva; Rodrigo Battaglia, Milton Delgado y Santiago Ascacibar en el mediocampo; y Leonel Flores, Miguel Merentiel y Ángel Romero como línea ofensiva. Por el momento no se registran bajas por lesión ni suspensiones en el plantel xeneize, aunque cualquier novedad se actualizará antes del pitazo inicial.

Por el lado visitante, Omar de Felippe apostaría por Ezequiel Unsain en el arco; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme y Gabriel Báez en defensa; Rick, Giovanni Baroni, Valentín Depietri y Matías Galarza en el mediocampo; con Federico Fattori y Agustín Álvarez como dupla ofensiva. Talleres tampoco presenta ausencias confirmadas por lesión o suspensión de cara a este partido.

Forma

Boca Juniors acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. El resultado más reciente fue la caída 0-1 ante Vasco da Gama en Copa Sudamericana, mientras que en Liga Profesional el último antecedente fue el empate 2-2 frente a Instituto. Antes de eso, el equipo encadenó triunfos ante Unión (3-0) y San Lorenzo (0-2 de visitante). En total, Boca marcó ocho goles y recibió cuatro en ese período.

Talleres, por su parte, registra apenas una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. El equipo cordobés lleva dos partidos sin ganar tras el empate sin goles ante Independiente, y en ese tramo acumula solo tres goles a favor y cinco en contra.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos equipos se disputó en abril de 2026 en Córdoba, con triunfo de Boca Juniors por 0-1 en partido de Liga Profesional. Revisando los últimos cinco enfrentamientos, Boca acumula dos victorias por ninguna de Talleres, con tres partidos que terminaron igualados, incluyendo un 2-0 a favor del local en La Bombonera en noviembre de 2025.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Boca Juniors marcha tercero mientras Talleres ocupa la decimoquinta posición, una diferencia de tabla que refleja el contraste de momento entre ambos equipos. En el Apertura Grupo A, los xeneizes son segundos y los cordobeses cuartos, lo que convierte este partido en un duelo con implicancias directas en la lucha por las primeras posiciones para el local.