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Liga Profesional - Jornada 13 18 oct 2026 - 19:15

Cómo ver Belgrano vs River Plate en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Belgrano y River Plate se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación encontrás los detalles de cada plataforma.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Belgrano recibe a River Plate en un duelo de Liga Profesional que enfrenta a dos de los equipos en mejor forma del Grupo B.

Ricardo Zielinsky lleva a su equipo a este partido con una confianza notable. Belgrano ganó sus últimos tres encuentros en la Liga Profesional, incluyendo una victoria de 2-0 sobre Racing Club en su salida más reciente, y se presenta como el líder del Clausura Grupo B.

River, dirigido por Leonardo Ponzio, llega con un registro sólido también. Cuatro victorias en sus últimos cinco partidos de liga dan cuenta de un equipo que ha encontrado regularidad, aunque el empate 1-1 ante Sarmiento en su último compromiso frenó levemente el impulso.

El historial reciente entre ambos inclina la balanza hacia River. Los de Núñez ganaron cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos, con victorias contundentes de 3-0 en dos ocasiones, aunque Belgrano sabe que puede competir de igual a igual en casa.

Lo que está en juego en la tabla le da al partido una dimensión especial. Belgrano defiende el liderato del Clausura desde arriba, mientras River llega segundo en el Apertura con ambiciones propias en ambas competencias.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Ricardo Zielinsky no ha confirmado el once titular de Belgrano para este encuentro, y no hay lesiones ni suspensiones reportadas en el plantel local de cara al partido. Se esperan novedades más cerca del pitazo inicial.

En el caso de River Plate, Leonardo Ponzio tampoco ha dado a conocer el equipo probable, y no existe información disponible sobre bajas por lesión o sanción en el plantel visitante. La información se actualizará a medida que se acerque el inicio del partido.

Forma

Belgrano llega en un gran momento: tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. Su resultado más reciente fue una victoria 2-0 sobre Racing Club, y antes de eso habían superado a Talleres 1-0 como visitantes. En esos cinco partidos, el equipo de Zielinsky marcó seis goles y recibió cinco, con una línea defensiva que se ha mostrado sólida en los encuentros más recientes.

River Plate acumula tres victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos de liga. El equipo de Ponzio viene de igualar 1-1 con Sarmiento, aunque antes de ese resultado había derrotado a Estudiantes de Rio Cuarto 1-0. En el tramo analizado, River convirtió ocho goles y recibió cinco, con una capacidad ofensiva que se ha mantenido constante.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos se disputó el 24 de mayo de 2026 en la Liga Profesional, con Belgrano ganando 3-2 como visitante en el estadio de River. En los cinco antecedentes disponibles, River Plate acumula cuatro victorias por una de Belgrano, aunque el triunfo más reciente quedó en manos del equipo cordobés.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Belgrano llega como líder de la tabla, mientras que River Plate ocupa la novena posición, lo que convierte a los locales en los favoritos de la competencia en ese torneo. En el Apertura Grupo B, la situación se invierte: River es segundo y Belgrano quinto, lo que le da al partido una doble lectura según el torneo en disputa.