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Liga Profesional - Jornada 10 21 sept 2026 - 18:00

Cómo ver Barracas Central vs Independiente Rivadavia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Barracas Central e Independiente Rivadavia se podrá ver en vivo a través de TNT Sports Argentina y Max Argentina. Las opciones de transmisión están detalladas a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Barracas Central recibe a Independiente Rivadavia en un partido de la Liga Profesional con implicancias directas en la tabla del Clausura Grupo B. Damian Ayude necesita una respuesta de su equipo tras una racha que no termina de convencer.

Los locales atraviesan un momento irregular. Tres empates en sus últimas tres presentaciones en liga reflejan un equipo que no pierde, pero tampoco gana, y esa falta de victorias empieza a pesar en la clasificación.

Independiente Rivadavia llega en un estado de forma más dinámico. Alfredo Berti conduce a un equipo que ganó tres de sus últimos cinco partidos y que viene de una victoria contundente ante Aldosivi por 4-3 en la liga.

El historial reciente entre ambos favorece a Barracas Central, que ganó el último cruce disputado en marzo de 2026. Sin embargo, Independiente Rivadavia también tiene antecedentes positivos en esta serie y no llegará al estadio como simple visitante.

Con ambos equipos mirando la tabla con distintas urgencias, este partido puede definir el rumbo de las próximas semanas para cada uno. A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Barracas Central, dirigido por Damian Ayude, no registra lesionados ni suspendidos confirmados de cara a este partido. No se ha publicado un once probable y cualquier novedad será incorporada a medida que se acerque el inicio del partido.

Independiente Rivadavia, bajo las órdenes de Alfredo Berti, tampoco presenta bajas confirmadas ni problemas disciplinarios en este momento. Las actualizaciones del plantel se añadirán conforme se conozcan antes del pitido inicial.

Forma

Barracas Central acumula un registro de tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó 1-1 ante Banfield en la Liga Profesional el 14 de septiembre, y antes había empatado 0-0 con Argentinos Juniors y con Tigre. Las dos derrotas llegaron ante Estudiantes en Copa (1-3) y ante Club Atlético Platense en liga (1-2). El equipo marcó tres goles y recibió seis en ese período.

Independiente Rivadavia llega con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. La derrota más reciente fue ante Atlético Tucumán en Copa (1-1, con resultado desfavorable), pero antes el equipo de Berti goleó a Aldosivi 4-3 en liga y también venció a Racing Club 3-1. En total, el equipo convirtió once goles y encajó nueve en esa serie de cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último antecedente entre estos clubes fue el 12 de marzo de 2026 en la Liga Profesional, cuando Independiente Rivadavia recibió a Barracas Central y cayó 1-2. En los cinco cruces más recientes, Barracas Central acumula tres victorias por dos de Independiente Rivadavia, con resultados repartidos entre la Liga Profesional y la Copa de la Liga Profesional.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Barracas Central ocupa la décima posición mientras que Independiente Rivadavia marcha sexto, lo que convierte al visitante en el equipo con más margen para presionar hacia los puestos de privilegio. En el Apertura Grupo B, la diferencia es más pronunciada: Independiente Rivadavia lidera en primer lugar, mientras que Barracas Central figura octavo.