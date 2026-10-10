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Liga Profesional - Jornada 12 10 oct 2026 - 14:45

Cómo ver Barracas Central vs Huracán en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación encontrás los accesos directos para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Barracas Central recibe a Huracán en un partido de Liga Profesional que llega en un momento decisivo para ambos clubes en la tabla del Clausura Grupo B.

El equipo de Damian Ayude atraviesa un tramo irregular. Tras ganar ante Atlético Tucumán en la fecha anterior, Barracas Central acumula un registro que mezcla empates y derrotas recientes-e, y necesita sumar de a tres para alejarse de la zona baja del grupo.

Huracán, en cambio, llega con otro aire. Diego Martínez logró que su equipo encadenara victorias ante Racing Club, River Plate y Aldosivi, una racha que lo tiene instalado en la parte alta del Clausura Grupo B y con la confianza propia de un equipo que encontró su mejor versión.

El historial entre estos dos clubes no favorece claramente a ninguno. Las últimas ediciones estuvieron marcadas por resultados ajustados y partidos cerrados, lo que anticipa un encuentro donde cada detalle puede inclinar la balanza.

Barracas jugará como local buscando cortar una serie de resultados que no le alcanzan, mientras Huracán intentará mantener el nivel que lo tiene como uno de los equipos en mejor forma de la competencia.

A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo por TV y streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Damian Ayude no tiene lesionados ni suspendidos confirmados de cara a este partido. El técnico de Barracas Central no ha dado a conocer su once probable y se esperan novedades más cerca del pitazo inicial.

Diego Martínez tampoco reporta bajas confirmadas en Huracán. El entrenador visitante mantiene la misma incertidumbre en cuanto a la alineación, y los detalles del equipo se actualizarán antes del comienzo del encuentro.

Forma

Barracas Central llega con un registro de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. El triunfo más reciente fue ante Atlético Tucumán por 2-3, aunque antes de eso cayeron 0-1 ante Independiente Rivadavia. Los tres empates consecutivos que precedieron esa derrota muestran a un equipo que cuesta vulnerar, pero que también tiene dificultades para definir partidos a su favor.

Huracán presenta un panorama muy distinto: tres victorias y dos empates en sus últimos cinco compromisos de Liga Profesional. El conjunto de Martínez viene de ganar 1-0 ante Aldosivi, y también superó a River Plate 1-2 y a Racing Club 2-1 en ese período. En total, el equipo visitante convirtió ocho goles y recibió cinco, números que reflejan solidez en ambas fases del juego.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre estos clubes fue una victoria de Barracas Central por 1-0 ante Huracán en Copa, disputada en junio de 2026. Si se amplía la mirada a los últimos cinco enfrentamientos, el balance es parejo: Barracas Central acumula dos victorias, Huracán también suma dos, y hay un empate en el medio. La historia reciente entre ambos equipos no arroja un dominador claro, lo que le agrega incertidumbre a este cruce.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Huracán llega como segundo y Barracas Central como octavo, una diferencia de posiciones que refleja el contraste de momentos entre ambos equipos. En el Apertura Grupo B, Barracas es octavo y Huracán séptimo, lo que confirma que el visitante tiene margen para seguir escalando mientras el local necesita puntos para no quedar rezagado.