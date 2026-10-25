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Liga Profesional - Jornada 14 25 oct 2026 - 20:30

Cómo ver Barracas Central vs Estudiantes de Rio Cuarto en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Barracas Central vs Estudiantes de Rio Cuarto se puede ver en vivo por TNT Sports Argentina y Max Argentina. Las opciones de canal de TV y streaming en directo están disponibles a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Barracas Central recibe a Estudiantes de Rio Cuarto en la Liga Profesional, con Damian Ayude buscando que su equipo siga sumando puntos en casa y consolide una posición cómoda en la tabla del Clausura Grupo B.

El equipo local llega con ritmo. Barracas Central viene de empatar 1-1 con Sarmiento en su último partido y acumula resultados que le dan confianza: dos victorias, dos empates y una sola derrota en los últimos cinco encuentros. El triunfo 2-3 de visitante ante Atlético Tucumán es la muestra más clara de que este equipo puede competir lejos de casa, pero también en su cancha.

Estudiantes de Rio Cuarto atraviesa un momento completamente distinto. Ruben Forestello conduce a un equipo que ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos en la Liga Profesional, una racha que lo ubica en la parte baja del Clausura Grupo B y que convierte este viaje en una misión complicada.

La diferencia de forma entre ambos equipos es evidente. Barracas Central tiene la ventaja de jugar en su estadio, con un plantel que encontró cierta regularidad en las últimas semanas. Estudiantes necesita puntos con urgencia, pero llega con muy poco margen de error después de semanas difíciles.

El historial reciente también favorece a los locales. Barracas Central ganó el enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes y tiene motivos concretos para creer en una victoria esta noche.

A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Damian Ayude no ha confirmado el once titular de Barracas Central para este partido y no hay lesionados ni suspendidos reportados en el plantel local. La información se actualizará cuando se acerque el momento del pitazo inicial.

Ruben Forestello tampoco ha dado a conocer novedades sobre bajas o sanciones en Estudiantes de Rio Cuarto. El equipo visitante aguarda definiciones más cerca del comienzo del encuentro.

Forma

Barracas Central registra dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de la Liga Profesional. Su encuentro más reciente terminó 1-1 ante Sarmiento, y antes había derrotado a Huracán 2-0. En ese tramo de cinco partidos, el equipo de Ayude marcó seis goles y recibió cuatro.

Estudiantes de Rio Cuarto ganó uno, empató ninguno y perdió cuatro de sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue una victoria 2-1 sobre Aldosivi, pero antes cayó ante River Plate, Racing Club, Belgrano e Instituto. En esos cinco partidos, el equipo de Forestello anotó ocho goles y encajó cinco, con cuatro derrotas que marcan una racha preocupante.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre estos clubes fue en abril de 2026, cuando Barracas Central ganó 2-1 como visitante en la cancha de Estudiantes de Rio Cuarto por la Liga Profesional. El único otro registro entre ambos equipos es un empate 0-0 en noviembre de 2019 por la Primera Nacional. En los dos encuentros disputados, Barracas Central suma una victoria y Estudiantes ninguna.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Barracas Central ocupa el séptimo puesto, una posición que lo sitúa en la mitad de la tabla con margen para escalar, mientras que Estudiantes de Rio Cuarto está en el decimocuarto lugar, una ubicación que refleja la urgencia de su situación y la necesidad de sumar puntos cuanto antes. En el Apertura Grupo B, los locales están octavos y los visitantes decimoquintos.