Dónde ver el Barcelona vs Alavés en directo hoy: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

El Barcelona recibe al Alavés en el Spotify Camp Nou en un partido de Primera División que llega en un momento delicado para el equipo de Hansi Flick. Los blaugrana siguen líderes de la tabla, pero la ventaja se ha reducido considerablemente tras las últimas semanas. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 11 31 oct 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

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Acerca del encuentro

El equipo catalán encadena dos derrotas consecutivas que han sacudido al vestuario: primero cayó ante el PSG en la Liga de Campeones y después perdió el Clásico ante el Real Madrid por 2-1, resultado que ha recortado la distancia con el segundo clasificado a tan solo dos puntos. Lo que parecía una marcha triunfal se ha convertido en una carrera mucho más ajustada.

Flick ha respondido apostando por la unidad del grupo. El técnico alemán reunió a toda la plantilla en un almuerzo informal en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para recuperar sensaciones y reforzar la complicidad interna antes de este bloque de partidos decisivos. El capitán Raphinha fue uno de los impulsores del encuentro.

El Alavés llega a Barcelona en una situación complicada. El conjunto de Quique Sánchez Flores ocupa la séptima posición y arrastra una racha irregular en las últimas jornadas, con dos derrotas, dos empates y una sola victoria en sus cinco últimos compromisos ligueros.

Para el Barcelona, ganar este partido es obligatorio si quiere mantener cierta distancia sobre sus rivales directos en la pelea por el título. Flick también afronta serios problemas en la defensa, con varias bajas importantes que limitan sus opciones en la zaga.

Noticias de los equipos y escuadras

Flick afronta este partido con una enfermería muy poblada en la línea defensiva. Eric García, Jules Kounde y Andreas Christensen siguen sin estar disponibles, y se unen a las bajas de Roony Bardghji, Dani Olmo y Xavi Espart. El once probable del técnico alemán contempla a Joan García bajo palos, con Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí y Alejandro Balde en defensa, Rodri y Pedri en el centro del campo, y una delantera formada por Anthony Gordon, Lamine Yamal, Fermin López y Raphinha.

El Alavés también viaja a Barcelona con ausencias. Facundo Garcés y Mikel Rodríguez no podrán participar por lesión. Quique Sánchez Flores apunta a un once con Antonio Sivera en portería, una defensa de cuatro con Tenaglia, Koski, Valentini e Ibáñez, y Carles Aleñá como referencia en la medular junto a Antonio Blanco y Ángel Pérez. Arriba, Rebbach, Boyé y Antonio Martínez formarían el tridente ofensivo.

Forma

El Barcelona llega a este partido con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, habiendo marcado 15 goles y encajado 9. La derrota más reciente fue el Clásico ante el Real Madrid por 2-1, resultado que rompió una racha de once victorias consecutivas con las que el equipo había arrancado la temporada. Antes de esa caída, los blaugrana habían goleado al Real Betis por 5-2 y al Galatasaray por 4-1 en la Liga de Campeones.

El Alavés presenta un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus cinco últimos partidos, con 4 goles a favor y 5 en contra. El conjunto vitoriano empató 1-1 ante el Málaga en su último desplazamiento y suma ya dos derrotas en ese período, incluyendo una caída ante el Atlético de Madrid por 2-1.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue una victoria del Alavés en casa por 1-0, disputado en mayo de 2026 en la última jornada de la temporada pasada. En los cinco últimos antecedentes, el Barcelona ha ganado en tres ocasiones frente a una victoria del Alavés, con un partido adicional favorable a los catalanes en el Spotify Camp Nou por 3-1 en noviembre de 2025. El historial reciente habla claramente a favor del equipo local.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Barcelona ocupa el primer puesto, mientras que el Alavés se sitúa en la séptima posición. Los puntos en juego este viernes tienen una importancia especial para los locales, que necesitan ganar para mantener distancia sobre sus perseguidores en una liga que se ha apretado en las últimas semanas.