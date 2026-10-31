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Dónde ver el Barcelona vs Alavés en directo hoy: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

Barcelona vs Alavés
Barcelona
Alavés
Primera División

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Barcelona y Alavés hoy. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, lesionados y sancionados, la hora de inicio del partido y más.

El Barcelona recibe al Alavés en el Spotify Camp Nou en un partido de Primera División que llega en un momento delicado para el equipo de Hansi Flick. Los blaugrana siguen líderes de la tabla, pero la ventaja se ha reducido considerablemente tras las últimas semanas. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

crest
Primera División - Jornada 11
Spotify Camp Nou

Cómo ver Barcelona vs Alavés en vivo hoy

El Barcelona vs Alavés se puede ver en directo a través de Disney+ Premium.

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Acerca del encuentro

El equipo catalán encadena dos derrotas consecutivas que han sacudido al vestuario: primero cayó ante el PSG en la Liga de Campeones y después perdió el Clásico ante el Real Madrid por 2-1, resultado que ha recortado la distancia con el segundo clasificado a tan solo dos puntos. Lo que parecía una marcha triunfal se ha convertido en una carrera mucho más ajustada.

Flick ha respondido apostando por la unidad del grupo. El técnico alemán reunió a toda la plantilla en un almuerzo informal en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para recuperar sensaciones y reforzar la complicidad interna antes de este bloque de partidos decisivos. El capitán Raphinha fue uno de los impulsores del encuentro.

El Alavés llega a Barcelona en una situación complicada. El conjunto de Quique Sánchez Flores ocupa la séptima posición y arrastra una racha irregular en las últimas jornadas, con dos derrotas, dos empates y una sola victoria en sus cinco últimos compromisos ligueros.

Para el Barcelona, ganar este partido es obligatorio si quiere mantener cierta distancia sobre sus rivales directos en la pelea por el título. Flick también afronta serios problemas en la defensa, con varias bajas importantes que limitan sus opciones en la zaga.

Noticias de los equipos y escuadras

Barcelona contra Alavés alineaciones probables

4-2-3-1
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Formación
Alavés crest
Alavés
ALA
3-5-2
Joan GarcíaJoan GarcíaJoão CanceloJoão CanceloG. MartinG. MartinPau CubarsíPau CubarsíA. BaldeA. BaldeRodriRodriPedriPedriA. GordonA. GordonL. YamalL. YamalF. LopezF. LopezRaphinhaRaphinhaA. SiveraA. SiveraN. TenagliaN. Tenagliateam-logoV. KoskiN. ValentiniN. ValentiniP. IbanezP. IbanezC. AlenaC. AlenaA. BlancoA. BlancoA. PerezA. PerezA. RebbachA. RebbachL. BoyeL. BoyeA. MartinezA. Martinez
Alavés crest
Alavés
ALA
4-2-3-1
Barcelona

Once inicial

Alavés

Manager

  • H. Flick
  • Q. Sanchez Flores

Flick afronta este partido con una enfermería muy poblada en la línea defensiva. Eric García, Jules Kounde y Andreas Christensen siguen sin estar disponibles, y se unen a las bajas de Roony Bardghji, Dani Olmo y Xavi Espart. El once probable del técnico alemán contempla a Joan García bajo palos, con Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí y Alejandro Balde en defensa, Rodri y Pedri en el centro del campo, y una delantera formada por Anthony Gordon, Lamine Yamal, Fermin López y Raphinha.

El Alavés también viaja a Barcelona con ausencias. Facundo Garcés y Mikel Rodríguez no podrán participar por lesión. Quique Sánchez Flores apunta a un once con Antonio Sivera en portería, una defensa de cuatro con Tenaglia, Koski, Valentini e Ibáñez, y Carles Aleñá como referencia en la medular junto a Antonio Blanco y Ángel Pérez. Arriba, Rebbach, Boyé y Antonio Martínez formarían el tridente ofensivo.

Forma

BAR

BAR - Formulario

GET
W3-0
GAL
W1-4
BET
W2-5
PSG
L4-2
RMA
L1-2
Gol marcado (encajado)
15/9
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ALA

ALA - Formulario

VAL
L0-1
ATH
D0-0
ATM
L1-2
CEL
L2-1
MAL
D1-1
Gol marcado (encajado)
3/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Barcelona llega a este partido con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, habiendo marcado 15 goles y encajado 9. La derrota más reciente fue el Clásico ante el Real Madrid por 2-1, resultado que rompió una racha de once victorias consecutivas con las que el equipo había arrancado la temporada. Antes de esa caída, los blaugrana habían goleado al Real Betis por 5-2 y al Galatasaray por 4-1 en la Liga de Campeones.

El Alavés presenta un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus cinco últimos partidos, con 4 goles a favor y 5 en contra. El conjunto vitoriano empató 1-1 ante el Málaga en su último desplazamiento y suma ya dos derrotas en ese período, incluyendo una caída ante el Atlético de Madrid por 2-1.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

BarcelonaEmpateAlavés
4
0
1
Primera División
Alavés badge
Alavés
ALA
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
F
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Alavés badge
Alavés
ALA
1
F
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Alavés badge
Alavés
ALA
0
F
Primera División
Alavés badge
Alavés
ALA
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
F
Primera División
Alavés badge
Alavés
ALA
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
F
10Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue una victoria del Alavés en casa por 1-0, disputado en mayo de 2026 en la última jornada de la temporada pasada. En los cinco últimos antecedentes, el Barcelona ha ganado en tres ocasiones frente a una victoria del Alavés, con un partido adicional favorable a los catalanes en el Spotify Camp Nou por 3-1 en noviembre de 2025. El historial reciente habla claramente a favor del equipo local.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
109014011+2927
L
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
10811208+1225
W
W
W
W
W
3
Real MadridReal MadridRMA
108022510+1524
W
W
W
L
W
4
Real BetisReal BetisBET
106221614+220
D
L
W
D
W
5
Real SociedadReal SociedadRSO
106131918+119
W
W
W
W
L
6
SevillaSevillaSEV
105231616017
W
L
D
L
W
7
AlavésAlavésALA
103341411+312
D
L
L
D
L
8
Athletic ClubAthletic ClubATH
9333129+312
W
L
D
D
D
9
Celta VigoCelta VigoCEL
10262107+312
D
W
D
W
D
10
VillarrealVillarrealVIL
113351515012
L
W
D
L
W
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
L
D
L
D
L
12
EspanyolEspanyolESP
113261314-111
W
L
L
D
L
13
OsasunaOsasunaOSA
103251020-1011
L
W
L
D
L
14
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
W
L
D
L
L
15
LevanteLevanteLEV
102441619-310
L
W
D
D
L
16
ElcheElcheELC
102441417-310
W
D
D
W
L
17
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341220-89
L
D
D
W
L
18
GetafeGetafeGET
10235515-109
L
D
L
W
L
19
ValenciaValenciaVAL
10136717-106
L
D
D
L
W
20
MálagaMálagaMAL
10055719-125
D
L
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, el Barcelona ocupa el primer puesto, mientras que el Alavés se sitúa en la séptima posición. Los puntos en juego este viernes tienen una importancia especial para los locales, que necesitan ganar para mantener distancia sobre sus perseguidores en una liga que se ha apretado en las últimas semanas.

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