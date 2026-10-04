Banfield vs Rosario Central: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Banfield recibe a Rosario Central en un partido de la Liga Profesional que tiene implicancias muy distintas para cada uno de los dos equipos. El Taladro, dirigido por Pedro Troglio, necesita sumar puntos para salir de la zona baja de la tabla, mientras que el Canalla de Jorge Almirón llega con la confianza de quien lidera su grupo. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber antes del partido.

Liga Profesional - Jornada 11 5 oct 2026 - 20:15

Cómo sintonizar el Banfield vs Rosario Central

El partido entre Banfield y Rosario Central podrá verse en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina.

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Acerca del encuentro

Banfield atraviesa un momento irregular. El equipo no ha logrado encadenar victorias en el torneo y acumula resultados que lo mantienen en una posición incómoda en la tabla del Clausura Grupo B. La última derrota ante Aldosivi, sumada a la caída frente a River Plate, dejaron expuestas las dificultades defensivas del conjunto de Lomas de Zamora.

Rosario Central, en cambio, llega en un buen momento. El Canalla viene de vencer a Argentinos Juniors en su último compromiso liguero y ha mostrado solidez en los últimos encuentros. Almirón ha logrado armar un equipo ordenado que concede poco y aprovecha sus chances.

El historial reciente entre ambos favorece a Central, que ganó el último enfrentamiento directo en marzo de este año. Banfield, sin embargo, tiene el factor local como argumento para intentar cambiar la tendencia.

Con Rosario Central peleando por mantenerse en la cima del grupo y Banfield buscando oxígeno en la tabla, el partido promete tensión competitiva desde el primer minuto. A continuación, toda la información para seguir el encuentro en vivo.

Noticias de los equipos y escuadras

Pedro Troglio no ha confirmado el once titular de Banfield y el cuerpo técnico no ha reportado lesiones ni suspensiones de cara al partido. Se esperan novedades sobre la alineación a medida que se acerque el horario de inicio.

Del lado visitante, Jorge Almirón tampoco ha dado a conocer el equipo probable de Rosario Central. No hay bajas confirmadas por lesión o sanción en el plantel canalla. La información se actualizará conforme esté disponible.

Forma

Banfield llega al partido con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El Taladro sumó un triunfo en Copa ante Deportivo Riestra, pero en la Liga Profesional no ha podido ganar: cayó ante Aldosivi por 3-1 y ante River Plate por 3-2, acumulando nueve goles encajados en cinco partidos.

Rosario Central muestra una línea ascendente con dos victorias consecutivas en la Liga Profesional, ante Tigre y Argentinos Juniors. En sus últimos cinco partidos el Canalla registra dos triunfos, dos empates y una derrota, con una defensa que ha mantenido cierta solidez. El único tropiezo reciente fue la caída ante Gimnasia LP por 2-1.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos dos equipos fue en marzo de 2026, cuando Rosario Central venció a Banfield por 2-1 en condición de local en la Liga Profesional. En los cinco antecedentes disponibles, Banfield registra dos victorias, Central dos, y uno terminó en empate. En ese historial, Banfield ganó dos partidos como local con resultados de 3-0 y 2-0, aunque Central se impuso en el cruce más reciente.

Clasificación

En la tabla del Clausura Grupo B, Rosario Central llega al partido como líder, mientras que Banfield se encuentra en la parte baja de la misma zona. Esa diferencia de posiciones convierte al encuentro en una prueba de fuego para el Taladro y en una oportunidad para el Canalla de consolidar su ventaja en la cima.