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Liga Profesional - Jornada 14 24 oct 2026 - 13:45

Cómo ver Banfield vs Lanús en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Banfield vs Lanús se puede ver en vivo por TNT Sports Argentina y Max Argentina. A continuación encontrás los canales y plataformas disponibles para seguir el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Banfield recibe a Lanús en un duelo del Grupo B de la Liga Profesional que enfrenta a dos equipos con realidades muy distintas en la tabla.

Pedro Troglio conduce a un Banfield que no atraviesa su mejor momento. Tres empates en sus últimas cuatro presentaciones en el torneo dejan al conjunto del sur del Gran Buenos Aires en la undécima posición del Clausura Grupo B, lejos de los puestos de privilegio.

Lanús llega en un estado de forma notable. Mauricio Pellegrino tiene a su equipo en racha: cuatro victorias en los últimos cinco partidos de Liga Profesional lo ubican en el quinto lugar del Clausura Grupo A, con la solidez de un equipo que sabe lo que quiere.

El historial reciente juega a favor del visitante. Lanús lleva una ventaja clara en los últimos cruces y llega con la confianza de un equipo que ha ganado donde más le ha costado históricamente.

Para Banfield, el partido es una oportunidad de reacción. Tres puntos acercarían al equipo de Troglio a la zona media de la tabla y aliviarían la presión que se acumula partido a partido.

A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Pedro Troglio aún no confirmó el equipo titular de Banfield para este encuentro. No hay lesionados ni suspendidos confirmados en el plantel local, y se esperan novedades en las horas previas al partido.

En Lanús, Mauricio Pellegrino tampoco reveló su once inicial. El cuerpo técnico visitante no reporta bajas por lesión ni sanciones disciplinarias, y la formación se conocerá en la previa al encuentro.

Forma

Banfield llega con un registro de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. Su resultado más reciente fue una caída 0-1 ante Argentinos Juniors, y antes de eso consiguió un triunfo 1-2 sobre Tigre. En ese tramo de cinco partidos, el equipo de Troglio anotó cinco goles y recibió cinco.

Lanús, en cambio, llega en un gran momento: cuatro victorias y un empate en sus últimas cinco presentaciones. El conjunto de Pellegrino viene de ganar 0-1 a Club Atlético Platense y antes derrotó 2-0 a Vélez Sarsfield. En esos cinco partidos, Lanús marcó seis goles y no concedió ninguno, una cifra que refleja la solidez defensiva del equipo visitante.

Historial de Enfrentamientos Directos

El cruce más reciente entre estos dos equipos fue en abril de 2026, cuando Lanús venció a Banfield 1-0 en condición de local en la Liga Profesional. En los últimos cinco enfrentamientos, Lanús acumula dos victorias, dos empates y una derrota ante Banfield, con el resultado global inclinándose levemente hacia el lado visitante.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Banfield ocupa la undécima posición, lo que lo mantiene alejado de la pelea por los primeros lugares. Lanús, por su parte, se ubica quinto en el Clausura Grupo A, en zona de aspiraciones dentro de su grupo.