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Liga Profesional - Jornada 13 17 oct 2026 - 14:00

Cómo ver Banfield vs Argentinos Juniors en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Banfield y Argentinos Juniors se puede ver en vivo a través de TNT Sports Argentina y Max Argentina. Accedé a la transmisión en directo a través de los canales oficiales.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Banfield recibe a Argentinos Juniors en un partido de Liga Profesional que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada. Pedro Troglio busca que su equipo dé un paso adelante en el torneo, mientras que Nicolás Diez llega con la confianza de un equipo que viene peleando en lo más alto del grupo.

Banfield atraviesa una racha irregular. Tres empates en sus últimos cuatro partidos de Liga Profesional reflejan un equipo que tiene dificultades para cerrar los encuentros, aunque la victoria ante Tigre en la última fecha les dio algo de oxígeno.

Argentinos Juniors, en cambio, llegan como uno de los equipos más sólidos del torneo. Líderes del Clausura Grupo B, el conjunto de Diez ha combinado victorias y empates para mantenerse en la cima, con el triunfo 2-1 ante Tigre como su resultado más reciente en la liga.

El historial reciente favorece claramente a Argentinos. Los de La Paternal han ganado los últimos cuatro encuentros entre ambos en Liga Profesional, incluyendo un 3-2 en abril de 2026 y un contundente 3-0 en septiembre de 2025.

Para Banfield, ganar en casa es casi una obligación si quieren alejarse de la zona baja de la tabla. Para Argentinos, una victoria consolidaría aún más su posición de privilegio en el grupo.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo por televisión y streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Pedro Troglio aún no ha confirmado el once titular de Banfield para este partido. No hay información disponible sobre lesiones ni sanciones en el plantel local, y los detalles del equipo se conocerán más cerca del pitazo inicial.

Nicolás Diez tampoco ha dado a conocer su alineación prevista para Argentinos Juniors. Al igual que el rival, no se registran bajas confirmadas por lesión o suspensión, y la formación se definirá en la previa del encuentro.

Forma

Banfield llega con un registro de dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos competitivos. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-1 ante Tigre en Liga Profesional, y antes de eso igualaron 1-1 con Rosario Central. El equipo de Troglio ha marcado seis goles y recibido seis en ese tramo, con tres empates consecutivos en la liga antes de la victoria ante Tigre.

Argentinos Juniors acumulan una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue un empate 1-1 ante Club Atlético Platense en Liga Profesional, mientras que antes habían ganado 2-1 ante Tigre. En ese período, el equipo de Diez anotó cinco goles y concedió tres.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en abril de 2026, cuando Argentinos Juniors venció a Banfield 3-2 en Liga Profesional. En los últimos cinco enfrentamientos, Argentinos dominan con cuatro victorias frente a una de Banfield, con resultados que incluyen un 3-0 en septiembre de 2025 y un 1-2 en marzo de 2025 cuando Banfield era local.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Argentinos Juniors lideran la tabla y llegan como el equipo a batir del grupo, mientras que Banfield se encuentra en la undécima posición, lo que convierte este partido en un duelo entre el primero y un equipo que necesita puntos para alejarse de la zona baja. En el Apertura Grupo B, la situación es similar: Argentinos son segundos y Banfield están en el duodécimo puesto.