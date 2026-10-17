Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga Profesional - Jornada 13 17 oct 2026 - 19:00

Cómo ver Atlético Tucuman vs Rosario Central en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de TV y streaming para ver Atlético Tucumán vs Rosario Central están detalladas a continuación. Los partidos de Liga Profesional cuentan con transmisión disponible en distintas plataformas según tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Atlético Tucumán recibe a Rosario Central en un duelo de Liga Profesional que tiene implicancias muy distintas para cada equipo. El local necesita puntos con urgencia, mientras que el visitante llega como el equipo más en forma del grupo.

Julio César Falcioni conduce a un Tucumán que atraviesa un momento delicado. Los resultados no acompañan y la distancia con los primeros puestos del Grupo B del Clausura se agranda partido a partido.

Jorge Almiron, en cambio, tiene motivos de sobra para llegar con confianza. Rosario Central viene de golear 5-0 a Independiente Rivadavia y lidera el Grupo B del Clausura con solidez.

El historial reciente favorece al visitante. Central ganó el último enfrentamiento directo 2-1 y acumula una racha positiva en esta rivalidad que Tucumán querrá revertir jugando de local.

Con el anfitrión obligado a ganar y el visitante con el viento a favor, las condiciones están dadas para un partido con intensidad desde el primer minuto. A continuación, todo lo que necesitás saber para seguirlo en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Julio César Falcioni todavía no confirmó el once titular de Atlético Tucumán y no hay información disponible sobre lesionados ni suspendidos en el plantel local. Se esperan novedades más cerca del horario de inicio.

Jorge Almiron tampoco adelantó la formación de Rosario Central para este partido. Sin bajas confirmadas por el momento, los detalles del equipo visitante se conocerán en la previa al encuentro.

Forma

Atlético Tucumán llega al partido con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos entre todas las competiciones. El resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Gimnasia LP, y antes cayeron 2-3 frente a Barracas Central. Las derrotas ante River Plate y Aldosivi también figuran en ese tramo, lo que refleja una racha irregular. El único triunfo llegó en Copa ante Independiente Rivadavia.

Rosario Central, por su parte, acumula tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos sin conocer la derrota. La goleada más reciente fue un contundente 5-0 sobre Independiente Rivadavia en la Liga Profesional. Antes habían igualado 1-1 con Banfield y ganado 1-0 a Argentinos Juniors, sumando también triunfos ante Tigre y un empate frente a Newell's Old Boys en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre estos clubes data de abril de 2026, cuando Rosario Central venció 2-1 a Atlético Tucumán en la Liga Profesional. Revisando los últimos cinco cruces, Central suma tres victorias contra una derrota y un empate, con triunfos adicionales por 3-1 en febrero de 2025 y 1-0 en agosto de 2024.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Rosario Central lidera la tabla y pelea de lleno por el título, mientras que Atlético Tucumán se encuentra en la parte baja y necesita sumar para no quedar fuera de la discusión. En el Apertura Grupo B, Central es cuarto y Tucumán decimotercero, una brecha que refleja la diferencia de rendimiento entre ambos equipos a lo largo de la temporada.