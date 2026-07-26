Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Atlético Tucuman vs Independiente Rivadavia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia se puede seguir en vivo por televisión y streaming. A continuación se detallan los canales y plataformas disponibles para ver el encuentro en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Atlético Tucumán recibe a Independiente Rivadavia en un partido de la Liga Profesional argentina que enfrenta a dos equipos con realidades bien distintas en la tabla.

El Decano llega con ritmo competitivo después de encadenar dos victorias consecutivas, incluyendo una notable actuación en Copa ante Talleres. El conjunto tucumano busca consolidarse en la segunda mitad de la tabla del Clausura.

Independiente Rivadavia, en cambio, atraviesa un momento de mayor protagonismo. El Lepra lidera el Apertura Grupo B y llega con tres victorias en sus últimas cinco presentaciones, incluyendo actuaciones en Copa Libertadores que hablan de un equipo con confianza.

El equipo de Alfredo Berti viene de ganarle a Tigre en Copa y acumula experiencia continental tras medirse con Bolívar, Deportivo La Guaira y Fluminense en la Libertadores. Ese rodaje puede ser un factor en el rendimiento actual del plantel.

Julio César Falcioni conduce a Atlético Tucumán con la solidez defensiva como sello. Los tucumanos apenas concedieron en sus últimas salidas y buscan aprovechar la localía para sumar de a tres en la Liga.

A continuación, toda la información sobre dónde ver el partido en vivo, el horario y los canales de televisión disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Atlético Tucumán está dirigido por Julio César Falcioni. No se han confirmado bajas por lesión ni suspensiones en el plantel local, y no se ha dado a conocer un once probable oficial. Se actualizará la información cuando esté disponible más cerca del partido.

Independiente Rivadavia cuenta con Alfredo Berti en el banco. Al igual que el rival, el conjunto mendocino no registra lesionados ni sancionados confirmados en los datos disponibles, y tampoco se ha publicado una alineación probable. Cualquier novedad se incorporará antes del pitido inicial.

Forma

Atlético Tucumán presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 0-3 ante Talleres en Copa el 20 de mayo, mientras que en Liga Profesional se impuso 0-1 a River Plate el 3 de mayo. El Decano empató sin goles con Tigre y 1-1 con Banfield, y cayó 1-0 ante Argentinos Juniors. En total, anotó cinco goles y recibió dos en ese tramo.

Independiente Rivadavia llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco presentaciones. El triunfo más reciente fue por 1-0 ante Tigre en Copa el 12 de julio. En Copa Libertadores ganó 1-3 a Bolívar y 2-4 a Deportivo La Guaira, empató 1-1 con Fluminense y perdió 1-2 ante Unión en Liga Profesional. El Lepra marcó nueve goles y encajó seis en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue el 24 de enero de 2026, cuando Independiente Rivadavia venció 2-1 a Atlético Tucumán como local en la Liga Profesional. En los cinco antecedentes disponibles, Atlético Tucumán acumula dos victorias, Independiente Rivadavia dos victorias y un empate. Los tucumanos ganaron 2-1 como locales en agosto de 2024 y empataron 2-2 en la Copa de la Liga Profesional de marzo de ese mismo año.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, ambos equipos comparten la sexta posición. En el Apertura Grupo B, Independiente Rivadavia lidera la tabla en el primer puesto, mientras que Atlético Tucumán figura en el decimotercer lugar.