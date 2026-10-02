Atlético Tucuman vs Barracas Central: detalles del partido, canales, streaming en vivo, y más

Atlético Tucumán recibe a Barracas Central en un partido de la Liga Profesional Argentina, con ambos equipos buscando sumar puntos en la tabla del Clausura Grupo B. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Liga Profesional - Jornada 11 3 oct 2026 - 16:00

Cómo sintonizar el Atlético Tucuman vs Barracas Central

El partido entre Atlético Tucumán y Barracas Central podrá seguirse en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina.

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Acerca del encuentro

El equipo de Julio Cesar Falcioni llega a este partido con resultados dispares en las últimas semanas. Una derrota ante Aldosivi fue el golpe más reciente, aunque antes habían logrado victorias importantes ante Racing Club e Independiente Rivadavia.

Barracas Central, dirigido por Damian Ayude, atraviesa un momento de poca consistencia. Los visitantes no ganaron ninguno de sus últimos cuatro partidos en la Liga Profesional, con tres empates y una derrota ante Independiente Rivadavia en su última presentación.

El historial entre estos dos clubes le da cierta ventaja a Barracas Central en los encuentros más recientes, aunque Tucumán conoce bien lo que es ganarle a su rival de turno en casa.

Con posiciones ajustadas en el grupo y la necesidad de puntos para ambos lados, el partido promete tensión desde el primer minuto.

Noticias de los equipos y escuadras

Julio Cesar Falcioni conduce a Atlético Tucumán sin información confirmada sobre bajas por lesión o suspensión en este momento. No se ha publicado una alineación probable oficial, por lo que los detalles del equipo se actualizarán cuando estén disponibles.

Del lado visitante, Damian Ayude tampoco cuenta con novedades confirmadas sobre lesionados o suspendidos en Barracas Central. La formación titular se dará a conocer más cerca del inicio del partido.

Forma

Atlético Tucumán llega con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 1-0 ante Aldosivi, mientras que antes habían vencido a Racing Club 2-1. En total, el equipo de Falcioni marcó cuatro goles y recibió tres en ese período.

Barracas Central, por su parte, registra una victoria, tres empates y una derrota en sus últimas cinco presentaciones. La derrota 1-0 ante Independiente Rivadavia fue su último resultado, y el equipo no pudo ganar en sus cuatro compromisos anteriores por Liga Profesional. Los visitantes convirtieron dos goles y recibieron dos en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos equipos fue en marzo de 2026, cuando Barracas Central venció a Atlético Tucumán 2-1 como local en la Liga Profesional. En los últimos cinco enfrentamientos, Barracas Central ganó tres, Atlético Tucumán ganó uno y hubo un empate, con los partidos disputados en distintas ediciones de la Liga Profesional y la Copa de la Liga.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Atlético Tucumán se ubica en una posición de zona media-baja de la tabla, mientras que Barracas Central está dos escalones por debajo. Ambos equipos necesitan puntos para alejarse de los puestos de menor rendimiento dentro del grupo.