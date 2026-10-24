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Aston Villa vs Manchester City: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Aston Villa vs Manchester City
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Manchester City
Premier League

Cómo ver el partido de Premier League entre Aston Villa y Manchester City, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Premier League - Jornada 8
Villa Park

Cómo ver Aston Villa vs Manchester City en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Aston Villa vs Manchester City se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. Accede a la plataforma para disfrutar del partido en vivo.

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El Aston Villa recibe al Manchester City en Villa Park en un partido de Premier League que enfrenta a dos de los clubes con mayor ambición de la temporada. Los de Unai Emery llegan al choque con la confianza disparada tras una semana europea brillante, mientras que el líder del campeonato aterriza en Birmingham dispuesto a mantener su inicio perfecto en la liga.

El City ocupa la cima de la Premier League con siete victorias en siete jornadas, una racha que Enzo Maresca quiere prolongar a pesar de las dudas físicas que rodean a parte de su plantilla. Erling Haaland ha sido confirmado al cien por cien para el partido, lo que supone una tranquilidad enorme para el técnico italiano de cara al desplazamiento al Midlands.

El Villa, por su parte, llega en un momento de madurez colectiva bajo las órdenes de Emery, que cumple cuatro años al frente del club. La victoria ante el Viking en Champions League —la duodécima consecutiva en casa en competición europea— demuestra que este equipo ya no se intimida ante ningún rival.

Phil Foden llega al partido en un estado de forma sobresaliente tras anotar un hat-trick en Europa a mitad de semana, y Rayan Cherki busca consolidarse como titular doméstico después de su actuación ante el AEK Atenas. Maresca maneja un ataque con recursos de primer nivel, aunque la disponibilidad de varios centrocampistas sigue siendo una incógnita.

El conjunto local ha apostado fuerte en el mercado, con incorporaciones que ya están rindiendo. Nicolas Jackson acumula cinco goles esta temporada y el brasileño Alysson ha dado un salto de calidad al ataque de Emery, que también cuenta con la veteranía de Ross Barkley en el centro del campo.

Villa Park promete una atmósfera intensa, y Emery ha pedido a su afición que replique la energía de la noche europea. Para conocer cómo seguir el partido en directo, consulta la información de emisión a continuación.

Noticias del equipo y escuadras

Aston Villa contra Manchester City alineaciones probables

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
page.match.formation.title
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
Z. SuzukiZ. SuzukiM. CashM. CashP. TorresP. TorresVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfI. MaatsenI. MaatsenJ. McGinnJ. McGinnR. BarkleyR. BarkleyB. KamaraB. KamaraJ. GomesJ. GomesE. BuendiaE. BuendiaN. JacksonN. JacksonG. DonnarummaG. DonnarummaR. DiasR. DiasA. KhusanovA. KhusanovM. GuehiM. GuehiJ. GvardiolJ. GvardiolE. AndersonE. AndersonI. NdiayeI. NdiayeA. BouaddiA. BouaddiJ. DokuJ. DokuEnzo FernándezEnzo FernándezE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
Aston Villa

Once inicial

Manchester City

Manager

  • U. Emery
  • E. Maresca

El Aston Villa presenta tres bajas confirmadas: Amadou Onana, Matteo Ruggeri y Aaron Wan-Bissaka no estarán disponibles para Emery. El técnico español cuenta con un once probable encabezado por Zion Suzuki bajo palos, una defensa con Pau Torres y Victor Nilsson Lindelöf en el centro, y Nicolas Jackson como referencia ofensiva.

El Manchester City confirma la baja de Antoine Semenyo, que se perderá aproximadamente ocho semanas tras la lesión de rodilla sufrida ante el Ipswich. Erling Haaland está al cien por cien y liderará el ataque, aunque Maresca aguarda el resultado del entrenamiento de la tarde para decidir sobre la disponibilidad de Nico O'Reilly, Matheus Nunes y Mateo Kovacic, los tres en duda tras perderse el partido europeo de mitad de semana.

Forma

AVL

AVL - Formulario

SEV
W1-3
BRE
D2-2
FB
W6-0
NEW
W0-1
VIK
W3-1
Gol marcado (encajado)
15/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
MCI

MCI - Formulario

SUN
W5-3
LIV
W0-3
PSG
L2-4
IPS
W3-2
AEK
W5-1
Gol marcado (encajado)
18/10
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Aston Villa llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria 3-1 ante el Viking en Champions League, y previamente habían ganado 1-0 al Newcastle en la Premier League. El conjunto de Emery ha marcado once goles y encajado cuatro en ese tramo, con una solidez defensiva que respalda sus aspiraciones europeas.

El Manchester City ha ganado sus cuatro últimos partidos de los cinco disputados, con su única derrota siendo la caída 4-2 ante el Paris Saint-Germain en Champions League. En la Premier League, los de Maresca han sido implacables: ganaron 3-2 al Ipswich y 3-0 al Liverpool, y antes golearon 5-3 al Sunderland. En total, el City ha marcado trece goles y encajado diez en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Aston VillaEmpateManchester City
3
0
2
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
F
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
F
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
F
7Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en mayo de 2026, cuando el Aston Villa se impuso 2-1 al Manchester City en el Etihad Stadium. En los últimos cinco enfrentamientos en la Premier League, el Villa ha ganado tres y el City dos, con los locales de Villa Park saliendo victoriosos en sus dos últimas citas en casa ante los Citizens, incluyendo un 1-0 en octubre de 2025 y un 2-1 en diciembre de 2024.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
W
W
L
W
W
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
W
W
W
W
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
W
W
L
D
L
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
W
L
W
D
W
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
L
D
W
D
D
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
D
L
D
W
D
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
L
D
W
D
D
9
IpswichIpswichIPS
83141216-410
D
L
W
L
W
10
HullHullHUL
723287+19
L
D
L
D
D
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
L
L
W
L
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
W
D
W
L
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
L
D
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
L
W
D
L
W
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
W
L
L
D
D
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
L
L
L
W
17
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
W
D
L
D
D
18
CoventryCoventryCOV
7205614-86
L
W
W
L
L
19
FulhamFulhamFUL
7124710-35
W
L
D
D
L
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
L
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación de la Premier League, el Manchester City llega como líder indiscutible, mientras que el Aston Villa ocupa la duodécima posición. El partido ofrece al City la oportunidad de seguir distanciándose en lo alto de la tabla, en tanto que el Villa buscará un resultado que le permita escalar posiciones y demostrar que su ambición europea también tiene reflejo en el campeonato doméstico.

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