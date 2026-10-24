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Arsenal vs Everton: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Arsenal vs Everton
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Cómo ver el partido de Premier League entre Arsenal y Everton, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Premier League - Jornada 8
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Cómo ver Arsenal vs Everton en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Arsenal recibe al Everton en el Emirates Stadium este sábado en un duelo de Premier League que llega en un momento de gran intensidad para los Gunners. Mikel Arteta busca mantener el ritmo en la defensa del título que conquistaron la temporada pasada, su primero en 22 años.

El conjunto londinense llega al partido con la moral alta tras sumar un valioso empate a dos goles ante el Bayern de Múnich en la Allianz Arena en la Liga de Campeones. Fue una actuación que volvió a demostrar la solidez del equipo en escenarios de máxima exigencia, aunque el técnico tendrá que gestionar el cansancio acumulado de un calendario muy apretado.

Bruno Guimarães, que llegó en verano procedente del Newcastle por 75 millones de libras, está ganando protagonismo en el centro del campo del Arsenal. El brasileño reconoció que la decisión de abandonar el norte de Inglaterra le costó muchas noches de insomnio, pero asegura que está disfrutando de su nueva etapa bajo las órdenes de Arteta.

El Everton, por su parte, llega a Londres bajo la dirección de David Moyes con la necesidad de sumar puntos para alejarse de la zona baja de la tabla. Los Toffees encadenaron una derrota ante el Chelsea y un empate ante el Hull en sus últimas salidas, lo que pone de relieve la irregularidad que ha caracterizado su arranque de temporada.

El capitán del Arsenal, Martin Ødegaard, fue una de las figuras más destacadas ante el Bayern y ya tiene la vista puesta en este partido. El noruego subrayó que el equipo está listo para competir en casa y mantener su candidatura al título.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Arsenal contra Everton alineaciones probables

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
page.match.formation.title
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriB. WhiteB. WhiteGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaM. OedegaardM. OedegaardB. GuimaraesB. GuimaraesD. RiceD. RiceE. EzeE. EzeN. MaduekeN. MaduekeK. HavertzK. HavertzJ. PickfordJ. PickfordV. MykolenkoV. MykolenkoJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. TarkowskiJ. TarkowskiA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. GrealishJ. GrealishH. ArmstrongH. ArmstrongK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallJ. GarnerJ. GarnerM. RoehlM. RoehlT. BarryT. Barry
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
Arsenal

Once inicial

Everton

Manager

  • M. Arteta
  • D. Moyes

Arteta no podrá contar con William Saliba, Christos Tzolis, Piero Hincapié ni Bukayo Saka por lesión. El once probable del Arsenal incluye a David Raya bajo palos, con una línea defensiva formada por Riccardo Calafiori, Ben White, Gabriel y Ezri Konsa; en el centro del campo se espera la presencia de Martin Ødegaard, Bruno Guimarães y Declan Rice, mientras que Eberechi Eze, Noni Madueke y Kai Havertz completarían el ataque.

El Everton de David Moyes no registra bajas confirmadas de cara a este desplazamiento. El once proyectado sitúa a Jordan Pickford en portería, con Vitaliy Mykolenko, Jarrad Branthwaite, James Tarkowski y Ainsley Maitland-Niles en defensa, y una línea de mediocampo con Jack Grealish, Harrison Armstrong, Kiernan Dewsbury-Hall y James Garner; arriba, Merlin Roehl y Thierno Barry apuntarían a la titularidad.

Forma

ARS

ARS - Formulario

BHA
L3-0
LEE
W2-1
LIL
W3-0
NFO
W0-1
FCB
D2-2
Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
EVE

EVE - Formulario

TOT
D0-0
WOL
W1-0
IPS
W1-0
HUL
D2-2
CHE
L0-2
Gol marcado (encajado)
4/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Arsenal llega al partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los Gunners registraron su resultado más reciente con el empate a dos ante el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones, y antes de eso sumaron tres puntos en Nottingham con un 1-0. La única derrota en ese tramo llegó ante el Brighton por 3-0. En total, el equipo de Arteta ha marcado ocho goles y encajado seis en esos cinco partidos.

El Everton presenta un rendimiento más irregular, con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimas cinco salidas. Su encuentro más reciente acabó con una derrota 2-0 ante el Chelsea, mientras que previamente igualaron 2-2 con el Hull. Los de Moyes han marcado cuatro goles y encajado cinco en ese período, lo que refleja sus dificultades tanto en ataque como en defensa.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

ArsenalEmpateEverton
3
2
0
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Everton badge
Everton
EVE
0
F
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
F
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
F
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Everton badge
Everton
EVE
0
F
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Everton badge
Everton
EVE
1
F
6Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos en esta competición se disputó en marzo de 2026 en el Emirates Stadium, con victoria del Arsenal por 2-0. En los últimos cinco enfrentamientos, el Arsenal ha ganado tres, ha habido un empate y una victoria del Everton, con los Gunners claramente dominadores del historial reciente. El conjunto londinense ha marcado seis goles y encajado dos en esos cinco duelos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
W
W
L
W
W
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
W
W
W
W
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
W
W
L
D
L
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
W
L
W
D
W
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
L
D
W
D
D
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
D
L
D
W
D
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
L
D
W
D
D
9
IpswichIpswichIPS
83141216-410
D
L
W
L
W
10
HullHullHUL
723287+19
L
D
L
D
D
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
L
L
W
L
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
W
D
W
L
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
L
D
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
L
W
D
L
W
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
W
L
L
D
D
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
L
L
L
W
17
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
W
D
L
D
D
18
CoventryCoventryCOV
7205614-86
L
W
W
L
L
19
FulhamFulhamFUL
7124710-35
W
L
D
D
L
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
L
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación actual de la Premier League, el Arsenal ocupa la segunda posición, mientras que el Everton se sitúa en el octavo puesto.

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