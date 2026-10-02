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Liga Profesional
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Argentinos Juniors vs Tigre: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en vivo y más

Argentinos Juniors vs Tigre
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GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Liga Profesional entre Argentinos Juniors y Tigre. Consulta cómo verlo en directo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Argentinos Juniors recibe a Tigre en un partido de la Liga Profesional argentina con implicancias directas en la tabla de posiciones del Grupo B. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Cómo sintonizar el Argentinos Juniors vs Tigre

El partido entre Argentinos Juniors y Tigre podrá seguirse en vivo a través de los canales y plataformas de streaming que se detallan a continuación.

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Acerca del encuentro

El equipo de La Paternal, dirigido por Nicolás Diez, llega al encuentro como líder del Clausura Grupo B y buscará mantener su ventaja en casa ante un rival que atraviesa un momento difícil.

Tigre, bajo las órdenes de Diego Dabove, acumula tres derrotas consecutivas en el torneo y necesita urgentemente cortar esa racha para no quedar definitivamente descolgado en la zona baja del grupo.

Los de Victoria tienen en este partido una oportunidad para reencauzar su campaña, aunque visitar a uno de los equipos más sólidos de la competencia en este momento no es tarea sencilla.

Argentinos viene de caer ante Rosario Central en su último compromiso, resultado que frenó una serie de partidos sin derrota, pero su regularidad a lo largo del torneo sigue siendo su principal fortaleza.

Noticias de los equipos y escuadras

Argentinos Juniors contra Tigre alineaciones probables

Manager

  • N. Diez

Nicolás Diez continúa al frente de Argentinos Juniors, aunque por el momento no se cuenta con información confirmada sobre el once probable ni sobre bajas por lesión o suspensión en el plantel local. Los datos se actualizarán a medida que el cuerpo técnico difunda novedades previas al partido.

En el caso de Tigre, Diego Dabove tampoco ha dado a conocer la alineación prevista ni se registran lesionados o suspendidos confirmados en el equipo visitante. Cualquier novedad sobre el estado del plantel se incorporará antes del inicio del encuentro.

Forma

JUN

JUN - Formulario

LAN
D1-1
ALD
W2-1
BAC
D0-0
GIM
D1-1
ROS
L1-0
Gol marcado (encajado)
4/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
3/5
TIG

TIG - Formulario

CEC
W2-1
BAC
D0-0
GIM
L2-1
ROS
L0-1
SAR
L3-2
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Argentinos Juniors registra en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional un balance de una victoria, tres empates y una derrota, con cuatro goles a favor y tres en contra. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante Rosario Central, que interrumpió una racha de tres partidos consecutivos sin perder. Antes de esa caída, el equipo de Diez había empatado con Gimnasia LP (1-1) y Barracas Central (0-0), además de vencer a Aldosivi por 2-1.

Tigre atraviesa su peor momento en el torneo: tres derrotas seguidas lo ubican en una situación comprometida. Cayó ante Vélez Sarsfield (3-2), Rosario Central (1-0) y Gimnasia LP (2-1) en sus últimas tres salidas. Su único punto en ese tramo llegó con el empate sin goles ante Barracas Central, y su única victoria fue por 2-1 frente a Central Córdoba de Santiago.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Argentinos JuniorsEmpateTigre
2
1
2
Liga Profesional
Tigre badge
Tigre
TIG
1
Argentinos Juniors badge
Argentinos Juniors
JUN
1
F
Liga Profesional
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Tigre
TIG
2
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Argentinos Juniors
JUN
1
F
Liga Profesional
Argentinos Juniors badge
Argentinos Juniors
JUN
1
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Tigre
TIG
0
F
Liga Profesional
Argentinos Juniors badge
Argentinos Juniors
JUN
0
Tigre badge
Tigre
TIG
2
F
Liga Profesional
Tigre badge
Tigre
TIG
0
Argentinos Juniors badge
Argentinos Juniors
JUN
1
F
4Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

El último antecedente entre ambos equipos fue un empate 1-1 en marzo de 2026, con Tigre como local en la Liga Profesional. En los cinco cruces más recientes, Tigre ganó dos veces como local, Argentinos Juniors se impuso en dos ocasiones y hubo un empate. El historial reciente muestra un equilibrio relativo, aunque los partidos disputados en el estadio de Argentinos han tendido a favorecer al local.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Argentinos Juniors marcha primero y Tigre se ubica décimo, lo que convierte este partido en un enfrentamiento entre el líder del grupo y uno de los equipos que busca salir de la zona baja. En el Apertura Grupo B, la situación es similar: Argentinos es segundo y Tigre décimo.

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