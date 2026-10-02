Argentinos Juniors vs Tigre: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en vivo y más

Argentinos Juniors recibe a Tigre en un partido de la Liga Profesional argentina con implicancias directas en la tabla de posiciones del Grupo B. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Liga Profesional - Jornada 11 4 oct 2026 - 18:15

Cómo sintonizar el Argentinos Juniors vs Tigre

El partido entre Argentinos Juniors y Tigre podrá seguirse en vivo a través de los canales y plataformas de streaming que se detallan a continuación.

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Acerca del encuentro

El equipo de La Paternal, dirigido por Nicolás Diez, llega al encuentro como líder del Clausura Grupo B y buscará mantener su ventaja en casa ante un rival que atraviesa un momento difícil.

Tigre, bajo las órdenes de Diego Dabove, acumula tres derrotas consecutivas en el torneo y necesita urgentemente cortar esa racha para no quedar definitivamente descolgado en la zona baja del grupo.

Los de Victoria tienen en este partido una oportunidad para reencauzar su campaña, aunque visitar a uno de los equipos más sólidos de la competencia en este momento no es tarea sencilla.

Argentinos viene de caer ante Rosario Central en su último compromiso, resultado que frenó una serie de partidos sin derrota, pero su regularidad a lo largo del torneo sigue siendo su principal fortaleza.

Noticias de los equipos y escuadras

Nicolás Diez continúa al frente de Argentinos Juniors, aunque por el momento no se cuenta con información confirmada sobre el once probable ni sobre bajas por lesión o suspensión en el plantel local. Los datos se actualizarán a medida que el cuerpo técnico difunda novedades previas al partido.

En el caso de Tigre, Diego Dabove tampoco ha dado a conocer la alineación prevista ni se registran lesionados o suspendidos confirmados en el equipo visitante. Cualquier novedad sobre el estado del plantel se incorporará antes del inicio del encuentro.

Forma

Argentinos Juniors registra en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional un balance de una victoria, tres empates y una derrota, con cuatro goles a favor y tres en contra. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante Rosario Central, que interrumpió una racha de tres partidos consecutivos sin perder. Antes de esa caída, el equipo de Diez había empatado con Gimnasia LP (1-1) y Barracas Central (0-0), además de vencer a Aldosivi por 2-1.

Tigre atraviesa su peor momento en el torneo: tres derrotas seguidas lo ubican en una situación comprometida. Cayó ante Vélez Sarsfield (3-2), Rosario Central (1-0) y Gimnasia LP (2-1) en sus últimas tres salidas. Su único punto en ese tramo llegó con el empate sin goles ante Barracas Central, y su única victoria fue por 2-1 frente a Central Córdoba de Santiago.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último antecedente entre ambos equipos fue un empate 1-1 en marzo de 2026, con Tigre como local en la Liga Profesional. En los cinco cruces más recientes, Tigre ganó dos veces como local, Argentinos Juniors se impuso en dos ocasiones y hubo un empate. El historial reciente muestra un equilibrio relativo, aunque los partidos disputados en el estadio de Argentinos han tendido a favorecer al local.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Argentinos Juniors marcha primero y Tigre se ubica décimo, lo que convierte este partido en un enfrentamiento entre el líder del grupo y uno de los equipos que busca salir de la zona baja. En el Apertura Grupo B, la situación es similar: Argentinos es segundo y Tigre décimo.