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Cómo ver Argentinos Juniors vs Independiente Rivadavia en vivo hoy: previa del partido, canales, streaming en vivo y más

Argentinos Juniors vs Independiente Rivadavia
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Argentinos Juniors recibe a Independiente Rivadavia en un partido de la Liga Profesional argentina que tiene implicancias directas en la tabla del Clausura. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Cómo ver Argentinos Juniors vs Independiente Rivadavia en vivo

El partido entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia se puede ver en vivo a través de TNT Sports Argentina y Max Argentina. Accedé a la transmisión en directo desde los enlaces oficiales de cada plataforma.

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Acerca del encuentro

El equipo de La Paternal llega al encuentro en un buen momento. Nicolás Diez conduce a un conjunto que ganó dos de sus últimos cinco partidos y que viene de superar a Banfield como visitante, resultado que consolida su posición entre los primeros puestos del Clausura Grupo B.

Independiente Rivadavia, en cambio, atraviesa un tramo más irregular. Alfredo Berti tiene trabajo por delante tras la dura derrota ante Rosario Central por 5 a 0, aunque el equipo mendocino logró mantenerse en carrera con algunos resultados positivos antes de ese tropiezo.

El historial reciente entre ambos favorece claramente a Rivadavia, que ganó tres de los últimos cinco enfrentamientos. Sin embargo, jugar en condición de visitante siempre representa un desafío extra para el conjunto del oeste argentino.

Lo que está en juego es claro: Argentinos necesita los tres puntos para mantener la presión en la cima del grupo, mientras que Rivadavia busca alejarse de la zona baja del Clausura y no perder terreno en la pelea.

Noticias de los equipos y escuadras

Argentinos Juniors contra Independiente Rivadavia alineaciones probables

Manager

  • N. Diez

Argentinos Juniors es dirigido por Nicolás Diez. El cuerpo técnico no ha confirmado alineación probable, y no hay lesionados ni suspendidos reportados en los datos disponibles; se esperan actualizaciones más cerca del pitazo inicial.

Independiente Rivadavia, bajo las órdenes de Alfredo Berti, tampoco presenta novedades confirmadas en materia de bajas o sanciones. La formación titular se definirá en las horas previas al encuentro.

Forma

JUN

JUN - Formulario

GIM
D1-1
ROS
L1-0
TIG
W2-1
CAP
D1-1
BAN
W0-1
Gol marcado (encajado)
5/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
3/5
INR

INR - Formulario

ATT
L1-1
BAC
W0-1
GIM
D1-1
ROS
L5-0
TIG
D2-2
Gol marcado (encajado)
5/9
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Argentinos Juniors llega con un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. Su resultado más reciente fue un triunfo por 1 a 0 ante Banfield, y previamente derrotó a Tigre por 2 a 1. El equipo de Diez mostró solidez en los partidos que ganó, aunque también cedió puntos ante Platense y Gimnasia LP.

Independiente Rivadavia suma un triunfo, dos empates y dos derrotas en ese mismo período. La caída más reciente fue el empate 2 a 2 con Tigre, pero el dato más llamativo es la goleada encajada ante Rosario Central por 5 a 0. El conjunto mendocino había conseguido una victoria como visitante frente a Barracas Central antes de ese golpe.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Argentinos JuniorsEmpateIndependiente Rivadavia
0
1
4
Liga Profesional
Independiente Rivadavia badge
Independiente Rivadavia
INR
3
Argentinos Juniors badge
Argentinos Juniors
JUN
1
F
Copa
Independiente Rivadavia badge
Independiente Rivadavia
INR
2
Argentinos Juniors badge
Argentinos Juniors
JUN
2
F
Liga Profesional
Independiente Rivadavia badge
Independiente Rivadavia
INR
2
Argentinos Juniors badge
Argentinos Juniors
JUN
1
F
Liga Profesional
Argentinos Juniors badge
Argentinos Juniors
JUN
0
Independiente Rivadavia badge
Independiente Rivadavia
INR
0
F
Liga Profesional
Independiente Rivadavia badge
Independiente Rivadavia
INR
2
Argentinos Juniors badge
Argentinos Juniors
JUN
1
F
5Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El último antecedente entre ambos equipos fue en abril de 2026, cuando Independiente Rivadavia venció a Argentinos Juniors por 3 a 1 como local en la Liga Profesional. En los cinco partidos más recientes entre ellos, Rivadavia acumula tres victorias, un empate y una derrota frente al conjunto de La Paternal.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Argentinos Juniors ocupa la segunda posición, lo que lo ubica entre los candidatos a clasificar, mientras que Independiente Rivadavia marcha octavo, en una situación que exige sumar puntos para no quedar descolgado. En el Apertura Grupo B, en cambio, Rivadavia llegó a liderar el grupo, con Argentinos Juniors también segundo, lo que refleja que ambos equipos tienen capacidad para pelear en lo alto de sus zonas.

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