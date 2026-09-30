Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Amistosos - Jornada 1 30 sept 2026 - 20:00

Cómo ver Argentina vs Bolivia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El amistoso entre Argentina y Bolivia podrá seguirse en vivo a través de Telefe y TyC Sports, con sus respectivas plataformas de streaming mitelefe y TyC Sports Play disponibles para quienes prefieran verlo por internet.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Argentina recibe a Bolivia en un amistoso internacional que llega cargado de significado. El partido se disputa en Córdoba, con la selección de Lionel Scaloni comenzando a construir una nueva identidad tras la despedida de Lionel Messi de la albiceleste.

La era post-Messi arranca formalmente con este encuentro. Scaloni ya adelantó que el equipo deberá encontrar formas distintas de jugar, y este amistoso frente a Bolivia será el primer laboratorio táctico de ese proceso.

Argentina llega como campeona del mundo, aunque con la ausencia de su figura histórica. El número 10 quedará vacante por decisión de la Asociación del Fútbol Argentino, un gesto simbólico que marca el cierre de una época.

Bolivia, en cambio, atraviesa un momento complicado. La verde llegó a Córdoba con una racha negativa que incluye cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, y el amistoso frente a Argentina no se presenta como el escenario ideal para revertir esa tendencia.

El banco de suplentes argentino también tiene sus novedades. Matías Soulé regresó al campamento de Ezeiza tras ausentarse brevemente por el nacimiento de su primer hijo, mientras que Leandro Paredes se hizo presente en los entrenamientos pese a cumplir una larga suspensión de la FIFA.

Para quienes quieran seguir el partido desde Argentina, la transmisión estará disponible por los canales habituales. A continuación, todos los detalles sobre cómo y dónde ver el encuentro en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Argentina no cuenta con información confirmada sobre su alineación probable para este encuentro. Sí se sabe que Leandro Paredes no puede ser convocado por estar cumpliendo una suspensión de diez partidos impuesta por la FIFA, aunque el mediocampista visitó el campamento de Ezeiza para apoyar al grupo. Paulo Dybala y Nahuel Molina tampoco están disponibles, luego de que AS Roma bloqueara su participación en las actividades de la selección durante esta fecha. Por parte de Bolivia, no hay datos oficiales sobre bajas o titulares confirmados; la información se actualizará cuando esté disponible.

Forma

Argentina registra cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. La única caída llegó ante España en la final del Mundial 2026 por 1-0, mientras que antes de eso venció a Inglaterra 2-1 en semifinales. En total, la albiceleste marcó 10 goles y recibió seis en esos cinco encuentros, con triunfos ante Suiza 3-1, Egipto 3-2 y Cabo Verde 3-2. Bolivia, en cambio, acumula cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, con su más reciente caída ante Paraguay por 2-0 el 27 de septiembre. Su único resultado positivo en ese tramo fue una victoria ante Surinam por 2-1 en la clasificación mundialista.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambas selecciones es ampliamente favorable para Argentina. El último enfrentamiento fue en octubre de 2024, cuando Argentina goleó 6-0 a Bolivia en un partido de clasificación CONMEBOL para el Mundial. En los cinco antecedentes disponibles, Argentina no perdió ninguno, con victorias por 6-0, 3-0, 3-0, 4-1 y 2-1, acumulando 18 goles a favor y apenas 2 en contra.