Argentina recibe a Benin en Buenos Aires en un amistoso internacional que va mucho más allá del resultado. El partido será el último de Lionel Messi con la camiseta de la Albiceleste, poniendo fin a una carrera internacional de 21 años. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Amistosos - Jornada 1 6 oct 2026 - 19:00

Cómo sintonizar el Argentina vs Benin

El partido se emite en Argentina a través de Telefe, mitelefe, TyC Sports y TyC Sports Play.

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Acerca del encuentro

Lionel Scaloni ha reconocido públicamente que el equipo nunca volverá a ser igual una vez que Messi se retire. El seleccionador campeón del mundo reflexionó sobre la influencia única de su capitán tras la contundente victoria en el amistoso anterior, dejando en claro el peso histórico del momento.

Emiliano Martínez también se ha referido al enorme vacío que dejará Messi en el grupo. El portero del Chelsea expresó su orgullo por haber ayudado al capitán a conseguir la gloria del Mundial y subrayó la necesidad de que la siguiente generación dé un paso al frente.

Enzo Fernández, por su parte, ha pedido a Scaloni que renueve su contrato para guiar esa transición generacional. El centrocampista del Manchester City considera que mantener al técnico es fundamental para la Albiceleste en esta nueva etapa sin su figura más icónica.

Benin llega a Buenos Aires con un presente competitivo en la clasificación para la Copa Africana de Naciones, donde acumula resultados recientes que demuestran su solidez. El conjunto africano no vendrá a hacer bulto.

La semana ha estado marcada también por la irrupción de jóvenes talentos. Franco Mastantuono marcó su primer gol con la selección mayor en la goleada 7-0 ante Burkina Faso, mientras que Leonel Flores completó una hazaña al jugar para Boca Juniors y la Albiceleste en días consecutivos.

Noticias de los equipos y escuadras

El dato más relevante en la convocatoria de Argentina es la presencia confirmada de Lionel Messi, quien se ha unido al grupo en Ezeiza para disputar su último partido con la Albiceleste. No hay información disponible sobre el once probable ni sobre bajas por lesión o sanción en ninguno de los dos equipos; los detalles se actualizarán cuando se publiquen datos oficiales más próximos al partido.

Forma

Argentina llega al partido con un estado de forma sobresaliente, acumulando cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos. El resultado más reciente fue una goleada por 7-0 ante Burkina Faso, a la que precedió un 4-0 ante Bolivia. En ese tramo también figura una derrota por 1-0 ante España en el Mundial, así como triunfos ante Inglaterra (2-1) y Suiza (3-1) en la misma competición. En total, la Albiceleste ha marcado 16 goles y encajado 3 en ese periodo de cinco partidos.

Benin presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante Mauritania en la clasificación para la Copa Africana de Naciones, precedida por un empate 1-1 ante Burkina Faso en la misma competición. También figura una derrota por 5-1 ante Togo en un amistoso. El conjunto beninés ha marcado 6 goles y encajado 9 en ese tramo.