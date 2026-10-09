Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga Profesional - Jornada 12 9 oct 2026 - 13:30

Cómo ver Aldosivi vs Sarmiento en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Aldosivi y Sarmiento se puede ver en vivo a través de TNT Sports Argentina y Max Argentina. A continuación encontrarás los detalles para acceder a cada servicio.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Aldosivi recibe a Sarmiento en la Liga Profesional con la urgencia de sumar puntos ante su público después de una racha irregular que los tiene instalados en la parte baja de la tabla.

Javier Sanguinetti necesita una respuesta de su equipo. La derrota 1-0 ante Huracán en la última fecha dejó al conjunto marplatense sin margen para más tropiezos, y la presión de jugar en casa se convierte tanto en una ventaja como en una exigencia.

El problema de Aldosivi no es la falta de gol. Sus números ofensivos muestran un equipo con intención, pero la fragilidad defensiva ha sido su talón de Aquiles durante toda la temporada, y Sarmiento llega con la intención de aprovecharlo.

Facundo Sava conduce a un Sarmiento que tampoco llega en su mejor momento, pero que ocupa una posición más cómoda en la tabla y puede permitirse jugar con algo más de tranquilidad en este compromiso.

Los visitantes saben que ante un Aldosivi vulnerable atrás, este es un partido en el que pueden sumar de a tres y consolidar su posición en el grupo.

El historial reciente favorece claramente a Sarmiento, que ha ganado los dos últimos encuentros entre ambos equipos sin ceder goles.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido de Liga Profesional en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Javier Sanguinetti no tiene bajas confirmadas por lesión ni suspensión de cara a este partido. Las novedades del plantel local se irán actualizando a medida que se acerque el pitazo inicial.

Facundo Sava tampoco registra ausencias confirmadas en Sarmiento. Al igual que el equipo local, las actualizaciones sobre el plantel visitante se añadirán cuando estén disponibles.

Forma

Aldosivi llega a este partido con un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de Liga Profesional, sin ningún empate en ese tramo. Su resultado más reciente fue una derrota 1-0 ante Huracán, aunque antes había sumado una victoria 1-0 sobre Atlético Tucumán. Un triunfo 3-1 ante Banfield mostró su capacidad ofensiva, pero una caída 4-3 frente a Independiente Rivadavia expuso las debilidades defensivas que han aparecido con regularidad. En total, el equipo de Sanguinetti marcó ocho goles y recibió ocho en esos cinco partidos.

Sarmiento acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de Liga Profesional. Su partido más reciente terminó en una derrota 3-1 ante Racing Club, aunque victorias 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto y Estudiantes mostraron la capacidad del equipo de Sava para resolver partidos. La derrota 4-1 ante Unión fue el resultado más negativo de ese período. El conjunto visitante anotó siete goles y encajó nueve en esa racha.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en marzo de 2026, con Sarmiento ganando 2-0 como local. Ese resultado repitió el marcador exacto de la victoria visitante de septiembre de 2025, también en cancha de Sarmiento. En los últimos cinco antecedentes, Sarmiento acumula tres victorias frente a una de Aldosivi, con un empate 2-2 en cancha del conjunto marplatense en marzo de 2025.

Clasificación

En el Grupo B del Clausura, Aldosivi ocupa la decimocuarta posición mientras que Sarmiento se encuentra en el séptimo lugar, una diferencia que refleja la distinta situación de ambos equipos. En el Grupo B del Apertura, Aldosivi también figura decimocuarto frente al undécimo lugar de Sarmiento, lo que confirma que los locales necesitan ganar para alejarse de la zona de peligro.