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Liga Profesional - Jornada 14 25 oct 2026 - 13:45

Cómo ver Aldosivi vs Belgrano en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Aldosivi y Belgrano se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación encontrarás los canales disponibles para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Aldosivi recibe a Belgrano en la Liga Profesional con dos realidades completamente opuestas sobre el césped. Mientras los locales buscan salir de una racha que los tiene al borde del precipicio en la tabla, el conjunto cordobés llega con el viento a favor y con la mirada puesta en los puestos de privilegio.

Javier Sanguinetti tiene un problema serio en sus manos. Aldosivi acumula cuatro derrotas en los últimos cinco partidos y su posición en la tabla refleja una crisis que no admite más tropiezos. La derrota más reciente, 2-1 ante Estudiantes de Río Cuarto, dejó al equipo sin margen de error.

Belgrano, en cambio, atraviesa uno de sus mejores momentos en lo que va del torneo. Ricardo Zielinski ha construido un equipo sólido que ganó tres de sus últimos cinco compromisos ligueros, con victorias ante Racing Club y Talleres que confirman su regularidad.

El historial entre ambos favorece claramente al visitante. Belgrano ha ganado los dos encuentros más recientes entre estos clubes, y Aldosivi no logra vencerlos en la Liga Profesional desde 2018, lo que añade presión adicional sobre los locales.

Las posiciones en la tabla refuerzan el contraste. Aldosivi se encuentra en zona de peligro en ambos grupos, mientras que Belgrano pelea en la parte alta del Clausura Grupo B y mantiene presencia en la tabla del Apertura. Los tres puntos tienen un significado muy distinto para cada uno.

A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Javier Sanguinetti no ha confirmado el once inicial de Aldosivi y no hay información disponible sobre lesionados o suspendidos en el plantel local. Se esperan novedades más cerca del pitido inicial.

En el lado visitante, Ricardo Zielinski tampoco ha dado a conocer su alineación prevista. Belgrano no registra bajas confirmadas ni sanciones de cara a este encuentro, por lo que el técnico dispondrá de toda la plantilla a priori.

Forma

Aldosivi llega en un momento muy delicado. Los marplatenses acumulan cuatro derrotas y apenas una victoria en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional, con su única alegría siendo el 1-0 ante Atlético Tucumán. La caída más reciente, 2-1 frente a Estudiantes de Río Cuarto, prolonga una racha negativa en la que el equipo ha marcado nueve goles pero encajado diez, lo que evidencia una fragilidad defensiva preocupante.

Belgrano presenta un panorama muy diferente. Zielinski acumula tres victorias, un empate y una sola derrota en sus últimos cinco encuentros ligueros. Esa derrota llegó ante River Plate por 3-0, pero el equipo respondió con solidez: antes había ganado a Racing Club 2-0 y a Talleres 1-0. En total, los cordobeses anotaron cuatro goles y recibieron cuatro en ese período, aunque su columna de resultados habla de un equipo que sabe competir.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre ambos clubes data de abril de 2026, cuando Belgrano se impuso 1-0 como local en la Liga Profesional. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, Belgrano acumula tres victorias frente a una de Aldosivi, con dos empates sin goles completando el historial. El único triunfo de Aldosivi en esa serie llegó en septiembre de 2018, cuando ganaron 2-0 en casa.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Aldosivi ocupa el puesto 15 y Belgrano el 4. En el Apertura Grupo B, los locales son 14os mientras que los visitantes se sitúan en quinta posición. Los números confirman la distancia entre dos equipos que viven momentos radicalmente distintos en la competición.