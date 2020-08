Steven Gerrar vuelve a confiar en Alfredo Morelos

Del "Alfredo tiene la cabeza en otro lado" al "Morelos es jugador del Rangers al 100%" en apenas cinco días. Parece que los dos goles del 'Búfalo' el fin de semana hicieron cambiar de parecer a Steven Gerrard respecto al delantero o es lo que se puede interpretar luego de su conferencia de prensa de este martes.

En la previa del juego ante el St. Johnstone, el técnico inglés se mostró complacido con la actuación del colombiano en el juego anterior, donde marcó doblete y tuvo una buena actuación, distante del pobre nivel que exhibió en los octavos de final de la .

"Morelos es jugador del Rangers al 100%, eso se nota en su desempeño y estará en la convocatoria del partido de mañana", aseguró Gerrard. Aunque, claro, esto no garantiza que Morelos vaya a quedarse en Glasgow, pues persiste el interés de varios clubes en sus servicios, principalmente el .

Ante el Johnstone, Rangers buscará ser el único líder de la Premiership escocesa desde su tercera jornada, aprovechando que su principal rival y dominador del campeonato, , cedió un empate en la segunda fecha. Para eso, Morelos será importante, pues sus goles han marcado el buen paso del equipo en la última temporada y podrían representar una buena despedida en caso de una venta.

