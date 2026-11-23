Cómo ver el Sporting CP vs Manchester United con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

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Previa del partido

Liga de Campeones - Jornada 5 25 nov 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

El Manchester United viaja este miércoles por la noche al Estadio Jose Alvalade de Lisboa para enfrentarse al Sporting CP en la Champions League.

El Sporting llega en un gran momento. El equipo de Paulo Fonseca ha ganado sus últimos cinco partidos, entre ellos el triunfo por 4-0 ante el Uniao Serra en la Copa de Portugal el pasado fin de semana y la victoria por 1-0 a domicilio frente al Shakhtar Donetsk en Europa.

El United llega mucho más tocado. El primer partido de Mauricio Pochettino al frente del equipo terminó con una derrota por 4-0 ante el Liverpool, después de las derrotas frente al Chelsea y el Bournemouth y de un trepidante empate 4-4 con el Aston Villa.

El conjunto lisboeta se ha mostrado sólido en defensa y solo ha encajado un gol en sus últimos cinco partidos. El United ha recibido 15 en el mismo periodo.

El punto positivo para los visitantes está en Europa, donde vencieron a la Roma por 3-2 a principios de este mes. Pochettino necesitará que su equipo repita aquel espíritu para sacar algo de una noche difícil en Portugal.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre la hora de inicio, el canal de televisión y las opciones para verlo en directo por streaming.

Por el momento no hay información disponible sobre el canal de televisión ni las opciones oficiales de streaming para el Sporting CP vs Manchester United. Actualizaremos esta página en cuanto se confirmen los detalles de la retransmisión.

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