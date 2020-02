Simeone: "Ojalá podamos transmitir que estamos vivos"

El entrenador del Atlético de Madrid compareció en rueda de prensa antes del encuentro ante el Granada

El entrenador del Atlético, Diego Pablo Simeone, volvió a repasar la actualidad del cuadro de la capital de en la previa del encuentro ante el , donde el conjunto colchonero lucha por seguir en la pelea por las primeras plazas.

"Me entusiasma tener a Diego de vuelta, es importante para el grupo y siempre nos ha dado mucho", comentó sobre la vuelta de Diego Costa a los entrenamientos con el grupo tras varios meses de ausencia.

Otro de los temas más importantes de esta rueda de prensa fue la duda si Koke, capitán del cuadro rojiblanco, será titular o no. Simeone fue sincero sobre las posibilidades del madrileño.

Más equipos

"Está volviendo, veremos si empieza de titular o entra desde el banquillo. Es uno de los futbolistas que empezó desde mi primer día, y ha compartido todo nuestro proceso. Es muy importante, ve mucho más que los demás, y cuando está, se pueden generar más situaciones para llegar al gol"

Por otra parte, el argentino también quiso hablar del ambiente en el Metropolitano y quiso destacar el aspecto anímico de los suyos, tanto dentro como fuera del campo, para salir de la mala dinámica.

"Nos tomamos todos los partidos como finales. En Liga, tenemos una responsabilidad importante, vamos a competir con equipos que están muy bien y no vamos más allá del partido a partido. Creemos en ello y no me imagino otra cosa que el equipo entendiendo la situación del campeonato y el estadio entendiendo la situación del equipo".

Sobre Marcos Llorente, que no ha tenido muchos minutos a lo largo de la temporada, Simeone tuvo buenas palabras para uno de los grandes refuerzos de la campaña en el .

"Me invita que el equipo vaya arriba cuando juega cualquier futbolista. Marcos tiene mucha fuerza, vitalidad. Está claro que su aceleración hace progresar metros en el campo. Estamos viendo como armar el medio, y necesitamos su energía y la de todos".

Acerca de la , y la eliminación de los dos grandes, el técnico argentino no quiso entrar al trapo y se mostró muy respetuoso con la situación de y FC .

"Soy muy respetuoso con todos y no opino de situaciones que no nos corresponden. Nos centramos en mejorar y salir de la dinámica en la que estamos. Ojalá que podamos transmitir que estamos vivos"

Acerca del Granada, rival del Atlético esta jornada, Simeone elogió al cuadro nazarí y comentó algunos aspectos claves de los andaluces.

"Si me conoces, siempre dije que ganar es siempre positivo para el ego, el orgullo, y el Granada está en esta situación. Se merecen este momento, trabajaron muy bien, tuvieron una caída, pero ahora recuperaron puntos importantes, hacen un buen fútbol".

El artículo sigue a continuación

Sobre los constantes cambios en punta, que han cambiado en varias ocasiones los planes del argentino sobre el campo esta temporada, Simeone fue completamente sincero.

"Los entrenadores estamos para intentar tener soluciones y tengo que encontrarlas, pero no ahora solo, sino todos los años. Hay que buscar soluciones, no centrarse de forma puntual en las características de los jugadores".