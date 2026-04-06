«Si lo hace, Ronald Koeman habrá perdido toda su credibilidad»

Jerdy Schouten ha sufrido una grave lesión de ligamentos cruzados en el PSV y, por ello, se perderá el Mundial. Frenkie de Jong también está pasando por una racha de lesiones, lo que lleva a Wim Kieft a preguntarse si Joey Veerman podría volver a entrar en los planes del seleccionador Ronald Koeman.

«Imagina que Frenkie de Jong vuelve a lesionarse, lo cual no es nada improbable. Entonces quizá Koeman tenga que volver a convocar a Veerman... Que diga: “Lo he vuelto a pensar”», afirma Kieft, quien a continuación se ríe a carcajadas de su comentario.

El presentador Michel van Egmond se pregunta si, en ese caso, el orgullo de Koeman entraría en juego, ya que este ha dejado claro que Veerman no entra en sus planes para el Mundial. «Prefiero jugar con diez hombres antes que volver a alinearlo».

«Ya no hay vuelta atrás, claro. Entonces habrás perdido toda tu credibilidad», afirma Kieft, casi seguro de que Koeman ya no volverá a contar con Veerman. «Y aún tienes a Quinten Timber, Luciano Valente, Kees Smit».

Veerman (27) cuenta con dieciséis partidos internacionales con la camiseta de la selección holandesa. Sin embargo, su último partido se remonta al 10 de julio de 2024, cuando el jugador del PSV disputó 55 minutos en la semifinal de la Eurocopa contra Inglaterra, que se perdió por 1-2. Desde entonces, Koeman ya no ha vuelto a tener en cuenta al centrocampista.

El seleccionador afirmó recientemente que Veerman no es su primera ni siquiera su segunda opción para el puesto de «seis» izquierdo y señaló que, con una plantilla en plena forma, no tiene opciones de ir al Mundial.

A la pregunta de qué pensó Veerman al oír esas palabras, siguió una respuesta sorprendentemente breve tras el PSV - FC Utrecht (4-3). «Nada». Cuando ESPN le preguntó más, se mantuvo en su postura. «No pensé en nada». Ante la sugerencia de que entonces debía tener la mente en blanco, respondió afirmativamente. A continuación, se le preguntó a Veerman por qué no quería decir nada al respecto: «No me apetece».