Los ganadores de una Selección argentina que empezó la reconstrucción

Foyth, Paredes, De Paul y Lautaro, algunas de las soluciones que encontró el equipo para lo que viene, con o sin Scaloni. ¿Qué más falta?

Cuando al recambio generacional lo acompañan los éxitos deportivos, cada innovación y cada apuesta se asimilan con naturalidad, sin desacoplar la estructura. Pasa en los grandes equipos y también en los seleccionados. Las frustraciones, por el contrario, aceleran los cambios de ciclo e impiden ver con nitidez algunos aspectos positivos.

Para ver con optimismo esta nueva eliminación hay que mirar un poco hacia atrás.

Final Mundial 2014

Romero; Zabaleta, Demichelis, Garay, Rojo; Mascherano, Biglia; Enzo Pérez, Mascherano, Biglia; Lavezzi, Messi; Higuaín

Martino tomó la base de Sabella y, sin volantazos, le incorporó algo de su impronta. El karma de los goles errados y los penales, el desgaste mental de tres finales perdidas en tres años y, principalmente, el destrato de una AFA acéfala y en llamas terminaron hartando al último DT que supo hacer jugar a esta Selección.

Final 2015

Romero; Zabaleta, Demichelis, Otamendi, Rojo; Biglia, Mascherano, Pastore; Messi, Agüero y Di María

Final Copa América 2016

Romero; Mercado, Otamendi, Funes Mori, Rojo; Biglia, Mascherano, Banega; Messi, Higuaín y Di María

Lo de Bauza fue otro parche de la dirigencia y llegó el turno del salvador revolucionario Jorge Sampaoli, que en había logrado potenciar la semilla bielsista de la mejor camada de la Roja. Si de algo sirvió el desastre de Sampaoli en las Eliminatorias y en fue para acelerar el recambio.

Octavos vs. - Rusia 2018

Armani; Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Enzo Pérez, Mascherano, Banega; Pavón, Messi y Di María

Mascherano, Higuaín y Biglia se autoexcluyeron del nuevo proceso oficializando su retiro y se corrieron del problema. Di María y Agüero no se dejaron devorar por el "que se vayan todos" y, con buen nivel en la élite europea, quedaron a salvo del hostigamiento popular que no discierne a la hora de señalar "culpables".

Scaloni, con mucho más para ganar que para perder, fue el último sobreviviente del éxodo sampaolista y no quiso apagar la luz. Mientras los entrenadores de élite no mostraron interés en agarrar el fierrito caliente (Cholo Simeone, Pochettino, Gallardo...), quedó un entrenador interino del cual no se esperaban soluciones mágicas. Pero el ex lateral derecho, que había compartido plantel -y hasta jugado vs. - con Messi en el Mundial 2006 hizo más de lo esperado.

Fueron 14 las caras nuevas en la lista de la Copa América respecto de los citados por Sampaoli para Rusia. Quedaron Messi, Kun, Di María, Tagliafico, Otamendi, Lo Celso, Dybala, Acuña y Armani.

HAY MATERIAL

Laterales, benditos laterales. El día que en hay algunos pibes que no quieran ser Messi y admiren a Dani Alves y Alex Sandro tal vez podamos dejar de mirar el plato ajeno. Por ahora, a los laterales argentinos se les pide disciplina en la marca y criterio para pasar al ataque.

Foyth parece de 15, juega como uno de 30 pero tiene 21 años. Scaloni lo puso de primer marcador central contra y terminó confirmándolo como lateral por derecha ante y . Tiene jerarquía y un porte físico que seguramente explotará en . Defiende mejor de lo que ataca, aunque necesita de una defensa menos caótica para no quedar expuesto como en el 0-1 (lejos de Jesús) y en el 0-2 (nadie le cubrió la espalda y nadie pudo marcar a Jesús de frente).

Al margen, demuestra noción y confianza con la pelota en los pies. Saravia y Casco, seguirán en el radar, lo mismo para Montiel.

Si Argentina logra consolidar a una zaga central será más fácil acoplar a los laterales. Otamendi alternó buenas y malas y su titularidad parece obedecer más a su rol de cacique que a su verdadero nivel. Pezzella no termina de afianzarse. Kannemann, Funes Mori, Lisandro Martínez, entre otros, tendrán que ser observados.

Paredes venía de quedar afuera del Mundial. Pasó de Zenit a , su futuro en París es incierto pero en la Selección se ganó un lugar. Excepto cuando se apresura al barrerse y queda pagando, como con Dani Alves en la jugada del 0-1, demostró buen posicionamiento, recuperación, pase y remate.

SE BUSCA SOCIO

Su buen nivel, sin embargo, no hace olvidar que es urgente buscar o formar un 5 de marca. El rendimiento del ex-Boca fue más que destacable pero necesita no solo un socio sino también un recambio. Rodearlo bien es el primer paso y ahí cobra valor el despliegue de Acuña y De Paul. Seguramente Palacios -baja por lesión poco antes del torneo- sea una variante. Habrá que seguir mirando a Guido Rodríguez, Pizarro, Battaglia, Ascacíbar, Kranevitter, Marcone y los que haya.





No parece que sean los primeros pasos de De Paul con la Selección Mayor. Tiene desparpajo para jugar, meter, apretar los dientes en la cancha y poner buena onda afuera. En un esquema donde todos juegan y todos corren/meten, el ex-Racing aporta frescura, experiencia, carácter y versatilidad.

Otro que quedó en la sala de pre-embarque a Brónnitsy fue Lautaro Martínez. "Jubilado" Higuaín, con Icardi sin rodaje y haciendo todo mal el semestre, la potencia, el sacrificio y el oportunismo goleador del Toro de 21 años terminaron obligando a adaptar el sistema para mantener al tridente ofensivo.





El retrospectiva, Scaloni, con su flaco CV, cerró la primera parte de su ciclo con números (14 dirigidos, 8 ganados, 2 empatados, 4 perdidos; 19GF, 10GC) que sirven como aliados para trabajar con algo de serenidad, al menos, hasta diciembre.

Como lamentablemente Messi no es eterno, ya avisó que acompañará la evolución. La nueva Selección seguirá buscando funcionamiento e identidad, ahora con nuevas certezas.