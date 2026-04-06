Se filtra la decisión de la Comisión Técnica de Árbitros sobre el polémico incidente de Gerard Martin

El primer partido de los tres que enfrentarán al Atlético de Madrid y al Barcelona este mes de abril fue objeto de una gran polémica debido al sistema de vídeoarbitraje (VAR) y a las decisiones arbitrales.

El Atlético de Madrid criticó la decisión del árbitro Busquets Ferrer por anular la tarjeta roja que se le había mostrado a Gerard Martín, y solicitará una aclaración a la comisión técnica de árbitros.

Gerard Martín intentó pasar el balón, lo tocó, pero pisó el tobillo de Almada... El árbitro Busquets Ferrer consideró que se trataba de una falta grave y le mostró la tarjeta roja, pero Millero López, desde la sala del VAR, se opuso a la decisión y pidió al árbitro que la modificara.

El diario «AS» afirmó: «Esta decisión ha enfurecido al Atlético de Madrid, que exigirá una aclaración a la Comisión Técnica de Árbitros, ya que existe un precedente en el programa “Tiempo de Revisión”, utilizado para analizar jugadas y reconocer errores, que respalda la postura del Atlético».

En el partido entre el Real Betis y el Rayo Vallecano, la Comisión Técnica de Árbitros reconoció que se debería haber expulsado a Valentín por su entrada a Ratio, a pesar de que tocó el balón en primer lugar.

En su resolución se indicaba entonces: «Realizó una entrada repentina y fuerte con claro peligro de lesionar al rival. No es determinante quién tocó primero el balón en un choque de igual fuerza en el que ambos jugadores llegan en la misma situación. Se debería haber mostrado la tarjeta roja al infractor».

El Atlético de Madrid exige que se sancione a Gerard Martín por su entrada violenta, tal y como ocurrió en el partido entre el Real Betis y el Rayo Vallecano, expulsándolo directamente con tarjeta roja.

La Comisión Técnica de Árbitros (CTA) aún no ha emitido su decisión definitiva, ya que se reunirá mañana martes para analizar todas las jugadas.

Según fuentes del periódico, muchos miembros de la comisión consideran que Gerard Martín merecía la expulsión directa y que este caso es similar al del partido entre el Betis y el Rayo Vallecano.

De hecho, el informe de revisión de las jugadas, que se espera que se publique mañana, indicará que se debe confirmar la expulsión por uso de fuerza excesiva.

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