Sarri respalda a Cuadrado luego de su expulsión ante Lazio

Juan Guillermo Cuadrado se fue expulsado al minuto 69, por una falta sobre Manuel Lazzari, en un contra ataque rápido de la . El antioqueño barrió desde atrás al contrincante y si bien en un principio el juez lo sancionó con amarilla, recurrió al VAR para revisar de cerca la jugada.

Con la claridad del video, el árbitro cambió la amarilla por roja, decretando la salida de Cuadrado del partido. Como si fuera poco, el colombiano casi se va a los golpes tras una fuerte discusión con su compañero Leonardo Bonucci.

Bonucci telling Cuadrado to get his black ass off. The Colombian has had enough of his capitano’s causal racism. pic.twitter.com/DfrdZeIlcA