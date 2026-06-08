Santiago Giménez podría dejar el AC Milan: ya es prioridad absoluta

Santiago Giménez podría dejar el AC Milan este verano. Sky Sports Italia asegura que la Lazio lo quiere fichar.

Giménez ha tenido una temporada difícil: lesiones frecuentes y solo dieciséis partidos jugados.

No marcó ningún gol y solo dio dos asistencias. El club rossonero ya planea venderlo, aunque el mexicano viajará al Mundial con su selección.

La Lazio, que acaba de destituir a Maurizio Sarri y contratar a Gennaro Gattuso como técnico, lo tiene en su radar.

Según Sky, el interés de la Lazio por Giménez se debe exclusivamente a Gattuso, quien confía plenamente en las cualidades del delantero de 25 años.

Según Transfermarkt, su valor actual es de 18 millones de euros, muy por debajo de los 30 millones que el Milan pagó al Feyenoord en enero de 2025.