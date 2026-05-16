Salah lanza un mensaje contundente a Slot

Mohamed Salah se pronunció este sábado por la noche sobre la crisis deportiva del Liverpool. Un día después de la dolorosa derrota 4-2 ante el Aston Villa, el egipcio se dirigió a la afición a través de las redes sociales. En una llamativa declaración, Salah pronunció palabras que resultan muy dolorosas para el entrenador Arne Slot.

Tras nueve temporadas, repasa la evolución del club: «He visto a este club pasar de ser escéptico a creyente y, finalmente, a campeón. Se ha trabajado muy duro y siempre he dado todo por el Liverpool; nada me hace más orgulloso».

Por eso, la reciente derrota ante el Aston Villa ha sido especialmente dura para el icono del club y ha aumentado la presión en la lucha por la clasificación a la Champions. El juego del equipo de Slot recibe fuertes críticas.

«Quiero volver a ver al Liverpool como ese equipo agresivo y ofensivo al que temen los rivales», afirma. «Debemos ser un equipo que gane títulos. Ese es el fútbol que conozco y esa es la identidad que debemos recuperar».

Y lanza un mensaje claro a Slot: «Eso no es negociable; cualquiera que llegue al Liverpool debe adaptarse».

El egipcio subraya que las victorias esporádicas no bastan para un club del calibre del Liverpool. «Ganar de vez en cuando no debe definir al Liverpool», afirmó. «Todos los equipos ganan partidos, pero el Liverpool debe luchar por los títulos de forma constante».

Pese a su inminente salida, afirma que el club sigue siendo especial para él y su familia: «Liverpool siempre significará mucho para mí. Quiero que siga teniendo éxito mucho después de mi marcha».

Por último, insiste en la necesidad de alcanzar la Liga de Campeones: «Es el mínimo imprescindible y haré todo lo posible para conseguirlo».