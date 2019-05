Sadio Mané: "Klopp no creía en la remontada al Barcelona"

El delantero senegalés del Liverpool revela una intimidad previa a la vuelta de las semifinales de la Champions League contra los catalanes.

Jurgen Klopp es uno de los hombres de la temporada tras conseguir remontar al en las semifinales de la UEFA y clasificar al para la final del Wanda Metropolitano con un histórico triunfo por 4-0 en Anfield Road. Una remontada en la que, sin embargo, él no creía. Al menos así lo reveló en las últimas horas Sadio Mané, una de las estrellas del conjunto Red.

"Antes del partido contra el Barça, nunca había visto así al entrenador. Klopp nos motivó pero, sinceramente, ni siquiera lo creía", dijo Mané a Telefoot en relación a la remontada que firmarían en Anfield una semana después de perder 3-0 en el Camp Nou con goles de Lionel Messi (2) y Luis Suárez. "Klopp es excepcional, te da ganas de luchar por él, de darlo todo por él", agregó el internacional senegalés sobre su entrenador.

Sobre la final que tendrán que disputar contra el , el ex del y Metz señaló. "La final es un partido solamente, será diferente al resto del campeonato. Pero no me escondo, creo que somos favoritos", agregó una de las piezas clave que ha tenido el Liverpool tanto en la Premier League como en la Liga de Campeones.