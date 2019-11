Marcelo: "Ante el Galatasaray jugamos una final"

Marcelo atendió a los medios antes del fundamental partido frente al en donde el busca un triunfo que le haga encarrilar su clasificación para los octavos de final.

Respecto al encuentro ante el Galatasaray señaló que “será un partido durísimo y saldremos a ganar. Estamos motivados, será duro pero nos gusta este tipo de partidos”.

Sobre el hecho de poder cumplir ante el Galatasaray su partido 100 en Champions señala que “es una ilusión muy grande poder hacer tantos partidos así en el mejor club del mundo. Me han enseñado muchas cosas y es un orgullo y responsabilidad inmensa. Ojalá sea un gran partido”.

“Me encuentro mejor que la temporada pasada y no me he visto nunca como titular ni como reserva. Estoy aquí para que el equipo gane título. Hay que pensar que eres uno más, somos 25 o 26”.

"No es cuestión de que la Champions motive más, hay partidos y partidos. N o hemos ganado la Liga tanto, la Champions la hemos ganado cuatro veces en cinco años . Poder jugar un partido de Liga es increíble y defender este escudo es algo que todos los niños sueñan. No se pueden comparar las dos competiciones".

"Las cosas que veo y me cuentan son mías, tuve mucho respeto en no exponer a las personas. Quiera o no algunas cosas hacen daño a los futbolistas, a todos en general. A veces no hay ese tipo de respeto. Cuando yo hablé ahí es algo que cuento yo y siempre tengo el cuidado de mencionar a nadie, lo hago por respeto. Ciertas cosas que pueden hacer daño pueden servir de motivación, una crítica puede motivar más".