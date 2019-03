Roures cree que la Superliga de los 900 millones a cada club "es una ocurrencia"

El asunto está sobre la mesa. La famosa Superliga que quieren crear varios presidentes de los grandes clubes se está encontrando con la oposición frontal del presidente de , Javier Tebas, que ya caliificó ese pryoyecto como "de barra de bar". Ahora el que se ha referido a esta posibilidad es Jaume Roures, el presidente de Mediapro, en declaraciones a "As".

Si hace unas horas la Cadena COPE informaba informaba que la Superliga que proyectan la Asociación Europea de Clubes (ECA) y la UEFA aspira a pagar 900 millones a cada club como fijo por participar, además de un plus por los premios por victorias y por el reparto de los derechos de televisión, Roures tiene claro que esas cifras son una ocurrencia: "Es imposible pagar un fijo de 900 millones por equipo porque no hay dinero para eso. Me parece alucinante que se le dé pábulo a esta ocurrencia. Sólo sería imaginable si se suprimen las ligas nacionales y todos los recursos se emplean en la Superliga. Y aún así..., no lo veo posible", dijo a este periódico el presidente de Mediapro, Jaume Roures, un experto mundialmente reconocido en el mercado de los derechos de televisión.

En su momento, Football Leaks publicó documentos probados que revelaban qué clubes de Europa estaban detrás de esa posible creación de una Suuperliga: , , , , , , , , City, y Milán, que figuran como fundadores, además de , Dortmund, , Inter y , que aparecen como invitados. La Superliga Europea tendría dos fases: primero, grupos; luego, eliminatorias. Asimismo, podría organizarse una segunda división, dando así posibilidades a los equipos que la integren a ascender.

Por su parte, Javier Tebas, ya cuando se comenzó a plantear la creación de una Superliga europea, comentó que "un modelo de liga europea dañaría la liga nacional muchísimo y a los dos o tres años sería la ruina propia de los grandes clubes que están jugando allí. No va a dar los números que ellos piensan". El presidente de LaLiga tiene claro que esta competición destrozaría a las ligas nacionales y que haría más pobres a los clubes más modestos. El pulso está servido.