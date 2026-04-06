«Ronald Koeman estará muy preocupado por Virgil van Dijk de cara al Mundial»

Arno Vermeulen vio cómo Virgil van Dijk lo pasaba muy mal el pasado fin de semana. El defensa central sufrió una dura derrota con el Liverpool ante el Manchester City: 4-0. En el programa de fútbol «Studio Voetbal», el analista expresó su preocupación.

El Manchester City arrolló al Liverpool el sábado por la tarde. Gracias a un hat-trick de Erling Haaland y a un gol de Antoine Semenyo, el equipo de Arne Slot quedó eliminado sin opciones de la FA Cup.

Mohamed Salah también falló un penalti para los Reds. Aunque el equipo de Slot comenzó bien el partido, se vino abajo por completo tras el descanso. Defensivamente no parecía nada estable, como también observó Vermeulen.

«Ronald Koeman estará muy preocupado por Virgil van Dijk», afirma el habitual de la mesa redonda de Studio Voetbal. Van Dijk es el capitán y líder indiscutible de la selección holandesa. El próximo verano tendrá que llevar a su equipo a un Mundial exitoso.

Sin embargo, Vermeulen tiene sus dudas sobre el jugador de 34 años, natural de Breda. «Si has visto la velocidad de los delanteros del City y cómo se mueve Van Dijk, en un Mundial no se debe dejar demasiado espacio», afirma el director de fútbol saliente de la NOS.

Vermeulen sospecha que a Van Dijk también le espera una semana muy dura en el Liverpool. «Pronto tendrán que ir a París», se refiere al partido de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, actual campeón. «¡Allí sí que hay unos cuantos chicos rápidos corriendo por el campo!»