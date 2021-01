Roger, Ibargüen o Díaz, un solo lugar a contrarreloj en América... ¿para Nico Castillo?

De los sudamericanos, entre el paraguayo y el chileno saldría el descarte definitivo para este campeonato.

El América vive un apremio con el tiempo en su contra. De tres futbolistas foráneos del plantel, a uno habrá que 'sacrificar' si es que quieren dar de alta a otro para el Guardianes 2021. Esto porque rebasan el cupo de extranjeros permitidos según el reglamento.

Ellos son Roger Martínez, Andrés Ibargüen, Sergio Díaz y Nicolás Castillo, cuyos casos son bastante diferentes. Para el director técnico, el argentino Santiago Solari, ninguno apunta para la titularidad, aunque representan piezas importantes de recambio dentro de su plantel.

A continuación, en Goal, toda la información que necesitas saber al respecto.

ROGER MARTÍNEZ

El colombiano pareciera el que más ha aprovechado el tiempo para convencer al nuevo estratega de los Emplumados. Ya lleva dos partidos ingresando de cambio y en el más reciente, contra Juárez, ayudó a cerrar la cuenta.

Parece que Solari quiere llevarlo de a poco y recuperar su estado de forma de las primeras temporadas cuando llegó de Europa e incluso era titular en la Selección de .

Además, de todos los jugadores, es el más caro y el de salario más alto. Por lo tanto, es más inaccesible para los cuadros interesados si no tienen una buena cartera para afrontar la operación.

ANDRÉS IBARGÜEN

Por él sí existen ofertas concretas, la más seria de todas es la del Minnesota United de la ( ) de . Sin embargo, según confirmó Goal, lo que quieren pagarle dista mucho de lo que percibe actualmente en Coapa.

Por esa razón, el exRacing por ahora no considera mudarse al país del norte siempre y cuando no mejoren la oferta. Es decir, él pondera el aspecto económico por encima del deportivo sin importar que eso implique no ver minutos.

SERGIO DÍAZ

El paraguayo apenas suma un semestre con los capitalinos. Llegó para el Guardianes 2020 procedente del Cerro Porteño y cedido por el Real Madrid Castilla. Arribó con el torneo ya iniciado, por lo que no hizo pretemporada y casi no tuvo oportunidades de parte de Miguel Herrera.

Con el Indiecito, la situación no cambia en demasía. El Guaraní de su país asomaba como una opción; no obstante, por reglamento, no sería capaz de ir a otro destino a préstamo, pues este aún no concluye en .

NICO CASTILLO

El exUniversidad Católica pende de un hilo. Todavía no se halla recuperado al 100 por ciento físicamente de la lesión que lo aportó varios meses de las canchas. Por esa razón lo colocaron en 'stand-by' supuestamente con el OK de ambas partes involucradas, pero nada es seguro.

Para febrero o marzo, el andino tendría que estar de regreso si sus trabajos de reacondicionamiento se cumplen a cabalidad. De menos, ya efectúa algunos entrenamientos con balón.