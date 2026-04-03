Rodgers comenta las noticias sobre la sucesión de Renard en la selección saudí

Brendan Rodgers, entrenador del Al-Qadisiyah, ha hecho nuevas declaraciones con las que ha zanjado la polémica sobre su futuro, tras el aumento de los rumores que vinculaban su nombre con el puesto de seleccionador de Arabia Saudí, en sustitución del francés Hervé Renard, en la próxima temporada.

Estas declaraciones se producen en un clima de expectación en el mundo del deporte, especialmente ante los continuos rumores sobre posibles cambios en el cuerpo técnico, tras las derrotas ante Egipto y Serbia.

Al respecto, Rodgers dijo: «No tengo ningún comentario al respecto, ya que estoy comprometido con el Al-Qadisiyah y espero darlo todo en la próxima etapa».

Lea también... Koulibaly: «Bono fue quien me dio la sorpresa de la coronación de Marruecos... y yo ya sabía de la llegada de Benzema».

Y añadió: «Creo que la selección saudí es capaz de hacer un gran torneo, ya que cuenta con un grupo de jugadores excepcional y un cuerpo técnico con gran experiencia, lo que me da mucha confianza en su capacidad para dar una imagen digna y ofrecer un rendimiento destacado durante la competición mundialista».

En los últimos días se han barajado muchos nombres para dirigir la selección saudí, como el portugués Jorge Jesus, entrenador del Al-Nassr, antes de que la Federación de Fútbol desmintiera la marcha de Renard.