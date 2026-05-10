Robin van Persie desvela una gran noticia: «Te daré la cita que buscas»

Robin van Persie elogió el domingo a Dennis te Kloese tras su salida del Feyenoord. Después del 1-1 ante el AZ, que aseguró el segundo puesto, el técnico destacó el papel clave de Te Kloese en el club y en su propia evolución.

Tras el pitido final se encontraron en De Kuip, y Van Persie pidió que el público le tributara un merecido homenaje, pues Te Kloese ha dado todo por el club durante años.

«Se desató una gran emoción», declaró Van Persie tras el partido. «Alegría, alivio, todo a la vez. Desde el primer día, Dennis me ha ayudado mucho, tanto personal como profesionalmente, y siempre me ha apoyado».

«Se lo ha ganado; ha hecho un trabajo increíble y siempre ha puesto todo su corazón en el Feyenoord», añadió.

Pese a la emoción, en De Kuip también reinaba la satisfacción: el empate ante el AZ les dio matemáticamente el segundo puesto en la Eredivisie y una buena base para la próxima temporada.

La próxima temporada ya se discute en la directiva. En rueda de prensa, Van Persie anunció que, con su cuerpo técnico, evaluará la plantilla y en semanas se definirán los refuerzos.

Sobre su futuro, afirmó: «Tengo contrato y la próxima temporada seguiré como entrenador del Feyenoord».