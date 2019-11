Robert Moreno: "¿Ansu Fati a la Eurocopa? ¿Por qué no?

El seleccionador español, Robert Moreno, compareció ante los medios después de ofrecer la convocatoria

El seleccionador español, Robert Moreno, ha comparecido en rueda de prensa después de dar a conocer la lista de convocados para los encuentros de la fase de clasificación para la ante Malta y Rumanía.

El técnico, que compareció en el Museo del Prado, aprovechando el bicentenario de la pinacoteca, repasó la actualidad y la convocatoria del cuadro nacional para los duelos ante Malta y Rumanía.

El primer tema por el que se cuestionó fue por el regreso de Álvaro Morata, que ha marcado en los últimos cinco encuentros consecutivos con el Atlético y se ha ganado la vuelta.

"Está marcando mucho y tiene continuidad". Sobre el tema de Piqué, que podría jugar los al igual que Sergio Ramos, fue claro el seleccionador.

"Son cosas que no puedo controlar. Piqué dijo que lo dejaba, nosotros lo respetamos y nada más", afirmó Robert Moreno.

Sobre la ausencia de Parejo, el seleccionador fue claro. "Ya lo dije en su momento. Prefiero hablar de los que están. Lo que me interesa es que juegen los máximos jugadores españoles posibles. Que tengan minutos en sus equipos y que les vaya bien".

Otro de los asuntos por los que fue cuestionado fue por la ausencia de Isco, que no tiene minutos ni confianza dentro del REal Madrid en los últimos tiempos.

"Es normal que preguntéis. Me gustaría que todos tuviesen minutos en sus equipos. Me remito a la entrevista del miércoles y prefiero hablar de los que están. Entiendo que como seleccionador es fácil centrarse con los que están, ya que el momento de dejar fuera es muy duro", expresó.

"Es algo que no puedo controlar. En su momento, comenté algo que pensándolo bien no lo hubiera hecho. A veces dices cosas que no tiene sentido. Es algo que ya sucede. Todos los que me hablan me tienen mucho cariño, están muy contentos y ojalá podamos tener esa unión con buen juego, ilusión, trabajo y buenos resultados. Al final somos nosotros los que tenemos que generar esa ilusión".

"Está en prelista. Es susceptible de ser seleccionado, sí, ¿por qué no?", comentó sobre la posibilidad de Fati yendo a la Eurocopa.

"Son momentos concretos en los que se dan todo tipo de situaciones. Tenemos más información de los jugadores, sobre todo de los que vienen y te ayudan. Estamos abiertos a todo. La de marzo será banco de pruebas para la Eurocopa. Nuestra obligación es traer a los mejores y puede ser blanco, negro o todo lo contrario", analizaba.

¿La RFEF ya ha ofrecido la renovación a Moreno después de conseguir la clasificación para la Eurocopa?

"No me la han ofrecido y tampoco la espero en breve. He empezado por el final. Aquí estás una vez, no creo que se repita. A todos le gusta hacer un ciclo entero. A lo mejor, soy yo quien decide si se marcha. Me preocupa hacer bien las cosas, porque lo otro es una consecuencia".

Otro de los asuntos que centraron la atención del actual seleccionador nacional fue la primera llamada para la selección de Dani Olmo.

"Dani Olmo lo ha estado haciendo muy bien en su liga y la Champions, que es la que realmente le mide. Es una incorporación que da muchos recursos y estamos muy contentos de que esté con nosotros", expresaba sobre el estreno del jugador del Dinamo de Zagreb.

¿Si juega Pau Torres es por un premio o por que realmente se lo merece? Esta fue una de las preguntas que se le formuló al preparador nacional, y fue sincero respecto al tema.

"El objetivo ya está hecho, pero el real, que es ser cabezas de serie y para ello hay que ganar los dos partidos que quedan. Hay 6 grupos, y los 6 mejores primeros son cabezas de serie, y te puedes asegurar unos rivales menos buenos. Si Pau juega es porque se lo merece".

Robert Moreno también habló acerca del futbolista de la selección que tiene "más arte".

El artículo sigue a continuación

"El futbolista con más arte de la selección son todos. Hay muchos cuadros buenos, cada uno en su estilo. Todos tienen en su medida un arte que les permite estar. A mi me encantaría que pudiésemos jugar en ".