Full Riquelme: de Russo y Battaglia, a sus 'amigos' en Boca, Villa y Cardona

Con su estilo inconfundible, Román habló de todos los temas de actualidad del Xeneize.

Como ocurre cada vez que aparece públicamente, todo el planeta fútbol argentino se paraliza cuando habla Juan Román Riquelme. Incluso cuando lo hace una hora antes de que juegue la Selección por Eliminatorias.

En esta oportunidad, el vicepresidente de Boca no dejó ningún tema de actualidad sin tocar: la salida de Miguel Ángel Russo, la asunción de Sebastián Battaglia, el presente futbolístico del equipo y más.

Todas las frases que dejó Román en charla con ESPN:

EL CLUB

"Estamos bien, disfrutando mucho, llevamos año y medio en el club. Más felíz de lo que me imaginaba. Cuidando mucho a mi club".

"Disfruto de cada día estar en el club, he sido muy feliz el día que se ganaron las elecciones, siempre estaré agradecido al hincha de Boca. El partido contra Banfield superó esa alegría. Los chicos cómo lo hicieron, fue un día muy importante para mí. Tuve que aguantar durante un año decir que los que trabajaban en el club lo hacían porque eran amigos míos. Cuando la gente dice eso, no es nada lindo. Cuido más a mi club que a mi familia. El partido que hicieron los pibes frente a Banfield fue maravilloso. Fue un día inolvidable para mi. Es feo que la gente diga que "están porque son amigos", pero cuando se demuestra que se trabaja seriamente, al final, todo va a ir bien".

"Cuando agarramos al club, lo agarramos en deuda. Mintieron que tenían mucha plata. Después dicen que por qué no incoporamos tal jugador. Nosotros a nuestro club no lo vamos a fundir".

"Soñaba conque el club sea un colegio. Que todos estén con el uniforme del club. Era lo que soñé hace seis años. Ver a los DTs con su felicidad ante Banfield, fue un día maravilloso. Ahora nuestro DT del primer equipo es del club. Tengo mucha felicidad".

RUSSO Y BATTAGLIA

"Cuando lo buscamos a Miguel, fuimos convencido, lo disfrutamos, él disfrutó, nos dio alegrías, los resultados fueron excelentes, no buenos, excelentes. Después estamos para tomar decisiones y es el momento para que Sebastián tome el equipo. Fue una decisión normal. Tomamos las cosas con mucha calma. No hubo un 'clic', tomamos decisiones. Tuvimos la suerte que Miguel dijo que sí cuando lo buscamos y ahora es el momento de Sebastián y lo tomamos con mucha calma".

"Entendemos que ustedes tienen que hablar todo el día de Boca, todos los días. Llevan la opinión de un lado al otro. Fuimos convencidos de buscar a Russo, no nos equivocamos porque el año y medio fue extraordinario".

"Battaglia es el sueño de todos los nenes que llegaron a nuestro club. Es lindo verlo ahí. Es parte de la historia de nuestro club. Llegó de chiquito, vivió en Casa Amarilla, cumplió todos sus sueños, se preparó para ser DT, dirigió año y medio Reserva. Es una persona que tiene mucha tranquilidad, no se le nota cuándo está contento y cuándo no, y eso suma mucho. Lo quiero mucho, lo estamos disfrutando mucho, conoce nuestro club y lo va a hacer de la mejor manera".

EL PLANTEL

"Cuando comenzamos el semestre, trabajamos mucho, incorporamos los jugadores que creímos que necesitábamos. Se fueron la mayoria de futbolistas que terminaban contrato".

"Sabíamos el compromiso contra Mineiro que para todos era el favorito. No era fácil jugar el primer partido y era una final, para Rolón, Briasco, era complicado, sabiendo lo que es la Libertadores para nuestros hinchas y para nuestro club".

"Pasaron demasiadas cosas en estos 60 dias, jugaron 3 finales los muchachos nuevos, y las 3 las ganaron. Las 2 ante Mineiro y ante River. Por eso les damos las gracias".

"El caso Ramírez es único. Entrenó un solo día y jugó en Córdoba ante Talleres. No es fácil ponerse la camiseta de Boca y jugar bien. Pensamos cómo sustituir a Almendra, que se lastima en un amistoso, y tuvimos la suerte de traer a Ramírez y Advíncula. Tenemos un plantel muy competitivo".

"Entiendo el trabajo de ustedes, que Boca necesita un 9, un 7, un 3, un 14, un 13, un 23, todos los días. Se habla de Boca nomás, es maravilloso porque sabemos el club que representamos y estamos felices con el plantel que tenemos".

COPA LIBERTADORES

"Duele ver la Copa Libertadores porque nosotros deberíamos estar ahí".

"Veremos qué es lo que pasa. Me preocupó quedar afuera por cómo quedamos. Duele, va a doler mucho. Ganamos los dos partidos muy bien, pero veremos cuando termine todo esto qué pasa. Ojalá no tengamos grandes problemas".

"No nos podemos comparar con Bianchi. Ganar ahora y luego ganarle al Real Madrid por cómo es la diferencia con Europa y luego volver a ganar la Libertadores, ya nadie puede ganarla dos veces. Es muy difícil. Asi que Bianchi es todo. Es el mejor DT de la historia de Argentina".

"Con la plata, estamos lejos de todo. Es la realidad. Estábamos convencidos que a Mineiro los pasábamos. Que ibamos a llegar a la final de la Libertadores. En pretemporada el equipo estaba de maravilla: Mineiro no le pateó al arco a Boca. Ganamos claramente".

"Económicamente estamos lejos. Mineiro tiene al 9 del Atlético de Madrid. Corinthians a un jugador del Chelsea. Están fuertes, pero estabamos convencidos del equipo que teníamos, de competirle a cualquiera. Contra Mineiro quedó a la vista".

SEBASTIÁN VILLA

"Villa transita los días de aislamiento. Cuando termine, deberá presentarse a entrenar. Tiene contrato con nuestro club por muchos años. Las cosas son normales. Tiene contrato con Boca y lo tiene que respetar".

"¿Si Villa quiere jugar en Boca? Habría que preguntárselo a él. Nuestros jugadores todos están al día, sueldo y prima. Todo al día. Asi que ojalá que Villa cumpla las obligaciones que él tiene". Por más que esté 'incómodo' o 'contento', debe cumplir las obligaciones. Le subimos el contrato, le renovamos contrato. Nadie de nuestro club dijo que estaba en venta".

"Tuve una charla personal con él y su representante. Llevaba dos días sin entrenar. He hablado como corresponde. Le manifesté lo q piensa el club, las cosas son claras y simples: cuando el club cumple, vos tenés que cumplir. Villa está acá. El libro de pases ya se cerró. Asi que la respuesta del club es clarísima. De acá nunca dijimos que el chico esté en venta. Le mejoramos su contrato. Creo que hicimos las cosas como corresponde".

"Está claro: le faltó el respeto al club, a la camiseta, a sus compañeros...lo sabemos todos. Somos un club serio y cumpliremos todo como con todos los empleados del club".

EDWIN CARDONA

"Trato de pensar siempre como futbolista. Yo quería llegar a Buenos Aires cuando jugaba en España para no perder un dia de vacaciones. #Cardona viajó al otro día a Perú, luego a Bogotá con su selección. Fue el único que no tuvo vacaciones".

"Estabamos ilusionados porque Pavón, Briasco y Villa jugaron de maravilla. Almendra estaba increible y se lesiona el último partido ante Sarmiento. Cardona no iba a jugar".

"Yo como futbolista, de Brasil hubiese vuelto a Buenos Aires para jugar contra Mineiro, ya sea para ir al banco, y luego pedía ir a ver a mi familia. La Libertadores se disfruta jugarla. Pero por otro lado, fue el único que no tuvo vacaciones, Un poco lo entiendo".

LOS JUVENILES

"No creo que haya pasado muy seguido que los chicos tengan tantas posibilidades. Varela, Medina y tantos tuvieron su oportunidad y hablaron de maravillas. Ahora tienen su bajon y hay que cuidarlos. A mí me pasó y me cuidaron. Hay que llevarlos con calma".

"Estamos convencidos con Zeballos, que para, juega y no hay que decir por 20 minutos que no hay que tocarlo más, sería hacerle daño. Tenemos muchos jugadores inferiores y el deseo que triunfen con la camiseta de Boca".

"Molinas es un buen jugador. Vamos a disfrutarlo mucho pero hay que darle tiempo, cuando juegue 20 partidos seguidos, dirán que no llega al área, no patea al arco. Debemos llevarlo de a poco para que agregue cosas a su juego. Llegar al gol, pasarla al 9".

"Molinas juega mas o menos en la posición mía. Yo sé eso. Los vamos a cuidar mucho, a proteger pero no nos podemos llevar en el día a día porque los vamos a hacer daño. Estamos muy agradecidos a los más grandes porque se comportan de manera maravillosa".