Rescisión inmediata del contrato de Anthony Martial (30) tras otra aventura totalmente fallida

Anthony Martial, de 30 años, es agente libre tras rescindir de mutuo acuerdo su contrato con el CF Monterrey, según Fabrizio Romano.

Tenía contrato hasta mediados de 2027, con opción a prórroga de un año.

Por motivos aún desconocidos, ambas partes decidieron poner fin a su relación. El delantero disputó 20 partidos con los Rayados, en los que marcó un gol y dio tres asistencias.

Llegó en septiembre de 2025 procedente del AEK Atenas y rápidamente se ganó minutos, aunque no logró consolidarse.

Sin embargo, no respondió a la confianza del técnico Domènec Torrent: en catorce partidos no marcó ni asistió.

En su partido 15, el primero que jugó los 90 minutos, llegó su repunte: marcó un gol y dio dos asistencias en la liga ante el Mazatlán FC (1-5).

Poco después, aportó otra asistencia en la victoria 2-0 sobre Xelajú MC en la CONCACAF Champions Cup.

En el siguiente encuentro, frente al Club León, se dislocó el hombro. Tras un mes de rehabilitación, regresó con el nuevo técnico, Nicolás Sánchez, contra el Cruz Azul.

Sin embargo, ese fue su último encuentro con el club: se quedó fuera de las siguientes cinco convocatorias y ahora busca nuevo destino.

Su carrera, con 30 partidos internacionales, podría apagarse pronto. Martial deslumbró en el Mónaco y confirmó su talento en el Manchester United, que pagó unos 60 millones de euros por él.

Su cesión al Sevilla fracasó y, en 2024, el Manchester United rescindió su contrato cuando estaba lesionado y a punto de quedar libre.

Unos meses más tarde fichó por el AEK, donde marcó nueve goles, pero pronto buscaron su salida. Tras este nuevo tropiezo, la gran incógnita es qué club se atreverá a apostarle al que fuera niño prodigio.