Reacción oficial del Al-Ahli ante las sanciones de la Comisión de Competiciones

El Al Ahly egipcio emitió hoy sábado un comunicado oficial para comentar las sanciones impuestas tras su último partido de liga contra el Ceramica Cleopatra.

El club informó: «Esta mañana presentamos un recurso ante la Asociación de Clubes Profesionales y la Comisión de Reclamaciones de la Federación Egipcia de Fútbol contra las decisiones de la Comisión de Competiciones».

El club detalló que las sanciones incluyen la suspensión de Walid Salah El Din, director deportivo, por un partido y una multa de 5.000 libras, la suspensión de Mohamed El Shenawy por cuatro partidos y una multa de 50.000 libras, además de una multa de 20.000 libras al club.

Y concluyó: «En su recurso, el club pide la anulación de esas sanciones, ya que considera probada la rivalidad con el árbitro Mahmoud Wafa. Además, denuncia ante la Comisión de Disciplina que este los insultó y empujó, un hecho grave en los estadios egipcios.



Lea también: Un fichaje argelino brilla en los ojos del Al Ahly egipcio