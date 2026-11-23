Cómo ver el RB Leipzig vs Lens con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

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. Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Visita la página web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

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Previa del partido

Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

El RB Leipzig recibe al Lens en el Red Bull Arena en un partido de la Champions League que enfrenta a dos equipos que aún buscan estabilidad en Europa.

El Leipzig llega en mejor momento. El equipo de Martin Demichelis ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y viene de imponerse por 5-1 al Union Berlin en la Bundesliga, una actuación que dejó patente el potencial de su ataque.

La defensa ha sido menos convincente. El Leipzig ha encajado 11 goles en esos cinco partidos y la derrota en casa por 3-2 ante el Manchester City a principios de este mes mostró lo rápido que pueden aparecer las grietas atrás.

El Lens llega a Sajonia con sus propios problemas. El equipo de Didier Digard solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos y la derrota por 9-1 ante el Como en esta competición todavía pesa.

El fin de semana hubo pequeñas señales de recuperación: el empate 1-1 ante el Toulouse en la Ligue 1 puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas. Aun así, el Lens solo ha marcado cinco goles en sus últimos cinco partidos, lo que complica mucho su visita a Leipzig.

Ambos clubes ocupan la zona baja de la clasificación de la Champions League, así que los puntos son importantes para los dos. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver el partido.

La información oficial sobre la emisión del RB Leipzig vs Lens, incluidos el canal de televisión y las opciones de streaming, no está disponible por el momento. Esta sección se actualizará cuando se confirme quién posee los derechos.

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