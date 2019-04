¿Radamel Falcao saldrá del Mónaco?

Previo al duelo ante PSG, el Tigre reveló cuáles son sus intenciones a futuro.

Previo al duelo ante , por la fecha 33 de la , el delantero colombiano Radamel Falcao habló sobre su futuro en el Mónaco. Esto, luego de los rumores sobre un posible regreso al fútbol argentino, donde sonó para reforzar a Vélez; así como de una multimillonaria llegada al fútbol chino.

"Seguiré acá o en otro club de Europa. Mi pensamiento está con Mónaco y seguirá así durante el año que me queda de contrato y después ya veremos", dijo el Tigre. Y agregó: "Me queda un año de contrato pero realmente no sé. Estoy muy concentrado en la misión que tengo, siento que estoy en el máximo nivel y eso me pone feliz porque seguimos en la pelea".

Por otra parte, el artillero, que viene de dos partidos sin ser titular para Leonaro Jardim por algunas molestias físicas, espera cambiar la historia ante el líder.

Y es que en sus últimos diez encuentros, su escuadra registra solo una victoria, un empate y ocho derrotas si se contabilizan todas las competencias. “En los últimos dos partidos hemos jugado bien, pero nos falta ser certeros. Sé que el momento vendrá para el equipo y hay que estar tranquilos para poder entregar resultados”, avisó.

Además, el futbolista se quiere liberar de su racha negativa ante la escuadra parisina. Frente al PSG se ha enfrentado en siete ocasiones y solo le ha marcado una vez en cinco temporadas. Fue el 22 de septiembre de 2013 por la fecha 6 en el Parque de los Príncipes. Su historial marca cinco derrotas, dos empates y cero victorias. “El PSG es un gran equipo con grandes jugadores. Nuestra preocupación es mostrar una buena imagen del ”, aseguró.