Racing fue más chileno que nunca

En un colmado Cilindro de Avellaneda, Marcelo Díaz se ganó la ovación de los fanáticos de la Academia tras celebrar el título de la Superliga.

Racing celebró este domingo el título de la Superliga obtenido hace una semana frente a Tigre. Con un empate 1-1 frente a , que le discutió la corona hasta la fecha pasada, la Academia abrazó su noveno título en el profesionalismo luego de cinco años.

Y la bandera chilena estuvo presente en el festejo del campeón argentino, que tuvo a tres representantes nacionales como parte vital de la consagración: Marcelo Díaz, Gabriel Arias y Eugenio Mena.

En un colmado Cilindro de Avellaneda, el Chelo se llevó una tremenda ovación al ingresar a la cancha por el lesionado Matías Zaracho. "Shileno, shileno, shileno", como alguna vez lo hicieron los fanáticos de River con Marcelo Salas, se escuchó al unísono en agradecimiento al volante, uno de los pilares de la escuadra de Chacho Coudet. Desde las gradas, se robó la admiración de más de un hincha que lució con orgullo la 21.

El ex Pumas no pudo contener las lágrimas tras obtener el décimo título de su carrera y recibir el cariño del público que destacó el impacto de su llegada desde su debut en Avellaneda. "Racing me recibió muy bien, el grupo se lo merecía", dijo. Y es que su escuadra se subió a la punta en la cuarta fecha y no se bajó más.

"Cuando llegué y vi el grupo que había, empecé a sentirme campeón. Yo me siento un ganador de la vida, y ver un plantel tan comprometido, y con tanta jerarquía, me hizo sentir campeón desde el principio. No lo decía porque era una falta de respeto, aunque internamente lo sentía así", agregó a la transmisión oficial, contando también la emoción que sentía al volver a hablar con su padre después de 10 años.

El artículo sigue a continuación

La jornada dominical estuvo llena de condimentos y Racing fue más chileno que nunca...