Quilindschy Hartman está a punto de fichar por el Espanyol, según el periodista español Ángel García. El club catalán negocia con el Burnley y confía en cerrar pronto la incorporación del lateral izquierdo de 24 años. El acuerdo se acelera gracias a la implicación del copropietario.

Según García, ya se trabaja intensamente en la estructura del acuerdo. El propietario de ambos clubes, Alan Pace, dirige las negociaciones directamente, lo que agiliza el proceso.

Un traspaso definitivo no es viable para el Espanyol, así que la cesión es la opción más probable. El Burnley pagó diez millones de euros al Feyenoord por Hartman el verano pasado, pero tras descender a la Championship está dispuesto a negociar.

Hartman disputó 23 partidos esta temporada como titular. Su llegada se vincula a la salida de Carlos Romero, quien regresa al Villarreal tras su cesión. El Espanyol busca cubrir de inmediato esa vacante.

Curiosamente, Hartman ya asistió en enero a un partido del Espanyol en el RCDE Stadium, visita que hoy se interpreta como la primera señal de interés. Desde entonces, los contactos no han hecho más que crecer.

Para el Burnley, una salida temporal es negociable tras el descenso, pues quiere proteger su inversión y ve la cesión como la mejor opción.