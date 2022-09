De los 23 integrantes de aquella Albiceleste que cayó en el Maracaná con Alemania, ya son 13 quienes ya anunciaron su retiro del fútbol profesional.

El 13 de julio del 2014 quedará grabado en la memoria de todos los argentinos, cuando la Selección que dirigía el recordado Alejandro Sabella se quedó en las puertas de la gloria, al perder la final de la Copa del Mundo ante Alemania en tiempo suplementario, por el gol de Mario Gotze a siete minutos del final del encuentro.

De los 23 representantes de la Albiceleste en aquella cita, 14 ya anunciaron el retiro, mientras que tres pudieron sacarse parte de la espina cuando gritaron campeón en el Maracaná en 2021, en la inolvidable final de la Copa América contra Brasil. GOAL repasa, caso por caso, dónde se encuentra cada uno y qué podrían hacer en los años siguientes.

1. SERGIO ROMERO

Tras seis años en Manchester United, en los que nunca logró ganarse la titularidad y apenas llegó a disputar 61 partidos, Chiquito quedó libre a fines de junio de 2021 y pasó a Venezia, donde después de muchísimo tiempo logró ganar continuidad durante la primera mitad de la temporada 2021/22. Sin embargo, en marzo de este año debió someterse a una operación en la rodilla, no volvió a jugar en la campaña y al final de la campaña quedó libre del conjunto italiano. Cuando se especulaba que esperara el momento para regresar a Racing, tiene nuevo club en Argentina, al firmar contrato para jugar en Boca y ser compañero de Marcos Rojo.

2. EZEQUIEL GARAY

El central, que dejó la Selección a fines de 2015 por cuestiones personales y nunca más fue convocado a pesar del buen nivel que mantuvo con los años, anunció su retiro el 16 de julio de 2021, a los 34 años y lejos de las canchas: tras haber quedado libre de Valencia a fines de la temporada 2019/20, el central estuvo sin club durante 2020/21. Según reveló en una carta abierta, llevaba tres años batallando con una lesión en la cadera que por momentos le impide hasta caminar.

3. HUGO CAMPAGNARO

Getty Images

El experimentado defensor, que supo ser sorpresa en aquella convocatoria, anunció su retiro en plena suspensión de la actividad deportiva mundial, en abril de 2020, tras jugar en Pescara, de la Segunda División de Italia.

4. PABLO ZABALETA

La frase "no descarto la posibilidad de volver" ilusionó a los hinchas de San Lorenzo en abril de 2020, a la espera de que termine su trayectoria en West Ham y regresara al club que lo vio nacer. Sin embargo, el 16 de octubre de ese mismo año, el lateral sorprendió con una carta en la que anunció su retiro definitivo. Así, los hinchas del Ciclón se quedaron con las ganas de verlo en Boedo.

5. FERNANDO GAGO

A pesar de haber sufrido la quinta lesión de gravedad en cinco años, Pintita se resistía al retiro y aseguró durante la cuarentena que, completada la recuperación de la rotura de ligamentos sufrida el 30 de enero de 2020 en un partido entre Vélez y Aldosivi por la Superliga, volvería a las canchas. Y lo hizo, pero después de jugar la serie de Copa Sudamericana ante Peñarol y una floja actuación contra Gimnasia, el 10 de noviembre de ese mismo año decidió ponerle fin a su carrera, completando el objetivo de dejar el fútbol adentro de una cancha. A mediados de enero de 2021, asumió como entrenador de Aldosivi, pero fue despedido en octubre y recaló en Racing, donde llegó a las semifinales de la Copa de la Liga Profesional de este año, le ganó los dos clásicos a Independiente y tiene al equipo en lo más alto de la tabla anual.

6. LUCAS BIGLIA

Tras casi 15 años en Europa desde su llegada a Anderlecht en 2006, todo parecía apuntar a que el mediocampista iba a regresar a Argentina luego de que finalizara su contrato con Milan, el 30 de junio de 2020. Sin embargo, el mercedino -que se retiró de la Selección tras el Mundial 2018- rechazó las ofertas de Independiente y Boca y se sumó a Fatih Karagumruk, de Turquía, donde jugó durante las últimas dos temporadas en muy buen nivel. A mediados de este año quedó libre y volvió a especularse con un posible regreso al Rojo, pero el volante decidió seguir en el país euroasiático y recaló en Istanbul Basaksehir, donde firmó hasta mediados de 2024.

7. ÁNGEL DI MARÍA



Fideo, finalmente, tuvo su redención. Después de haberse perdido aquella final en el Maracaná y de haber tenido que ser reemplazado por lesión en las definiciones de las Copas América 2015 y 2016, en la Copa América 2021 el zurdo marcó el gol contra Brasil que le permitió a la Selección cortar la racha de 28 años sin títulos. En cuanto a su futuro, el extremo insiste en que se retirará en Rosario Central, pero por ahora el regreso al Canalla deberá esperar: luego de quedar libre de PSG, que ni siquiera le ofreció renovar su contrato después de siete temporadas y 19 títulos con el club, acordó su llegada a Juventus por las próximas dos temporadas. En cuanto a la Selección, el zurdo ya adelantó que se retirará luego del Mundial de Qatar.

8. ENZO PÉREZ

Una de las piezas clave del mediocampo de River, el mendocino rechazó varias ofertas millonarias desde el exterior y en abril de 2021 renovó su contrato con el club de Núñez hasta mediados de 2023, cuando tendrá 37 años.

9. GONZALO HIGUAÍN

El hombre que falló la situación más clara de aquella final, al que le anularon un gol por offside y le cometieron un penal que no fue sancionado, llegó a Inter de Miami en septiembre de 2020 con el mejor contrato de toda la MLS. Sin embargo, con 33 años, su nivel está lejos de ser el del pasado y hasta reconoció que pensó que su paso por Estados Unidos iba a ser más sencillo. Tras algunas declaraciones de su padre se especuló con que podría retirarse a fin de este año, pero el propio Pipa aseguró que "fue un malentendido". De todos modos, su vínculo en la MLS finaliza en diciembre de 2022 y no está claro qué ocurrirá con el delantero una vez que eso ocurra.

10. LIONEL MESSI

Cuando nadie podía imaginar que Leo se plantearía dejar Barcelona, la bomba explotó el 11 de agosto de 2021, un mes después de sacarse la espina de ganar un título con la Selección argentina: en aquella inolvidable mañana, ingresó al Parque de los Príncipes con la camiseta número 30 de PSG, poniendo fin a 16 años en el Camp Nou, donde no logró el acuerdo para renovar su contrato. Si bien todavía no logra explotar en la Ligue 1, ganó su séptimo Balón de Oro, en gran parte por su actuación en la Copa América. A la espera de su segunda temporada en Francia, Leo adelantó que después de Qatar se tendría que "replantear muchas cosas" y recientemente reconoció que ve "difícil" estar en el Mundial 2026.

11. MAXIMILIANO RODRÍGUEZ

"Me vacié por completo. No tengo más nada para dar”. Con un emotivo video en su cuenta de Instagram, Maxi Rodríguez anunció el 26 de noviembre de 2021 que su carrera llegaría a su fin al culminar el Torneo de la Liga Profesional, a los 40 años. La Fiera, recordado por el gol a México en el 2006 y el penal decisivo contra Holanda en la semifinal del 2014, se despidió con la camiseta de Newell's, el club al que volvió en el 2012 y, más allá del impasse de su salida a Peñarol, se transformó en uno de los grandes ídolos del rojinegro.

12. AGUSTÍN ORION

El polémico arquero, uno de los únicos tres futbolistas que no sumó minutos en aquella Copa del Mundo, no volvió a atajar desde que se alejó de Colo Colo en julio de 2019. Y después de tres años de silencio, finalmente en junio de 2022 confirmó que aquella despedida del Cacique fue el final de su carrera: "No tenía la necesidad de decirlo. Soy una persona normal y sigo con mi vida, como sigue la gente y no dice nada". Actualmente es vicepresidente de Midland, el club de la Primera C del que es hincha.

13. AUGUSTO FERNÁNDEZ

El único jugador de campo del plantel que no vio acción en todo el Mundial 2014 es otro de los subcampeones que puso punto final a su carrera. Después de dos años en Cádiz, tras la finalización de la temporada 2020/21 el mediocampista anunció su retiro: "Hace rato que no vengo sintiendo el deseo", explicó en una conferencia de prensa, el 20 de mayo de 2021.

14. JAVIER MASCHERANO

Cuando se suponía que volvería a Argentina para jugar en River o en Rosario Central, el Jefecito sorprendió a todos a fines del 2019 anunciando su llegada a Estudiantes, donde fue titular en todos los encuentros del Pincha hasta la suspensión del fútbol por el coronavirus, en marzo de 2020. Durante la pandemia confesó que analizó qué hacer cuando vuelva el fútbol y decidió seguir en el León al menos un tiempo más, pero el 15 de noviembre, luego de la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional, en la que el Pincha perdió 1-0 ante Argentinos, confirmó en rueda de prensa que dejaba el fútbol.

Dos meses después de su retiro, Masche comenzó a trabajar en la AFA, como encargado del Departamento de Metodología y Desarrollo. Tras poco menos de un año en el puesto, el 9 de diciembre de 2021 finalmente comenzó su carrera como entrenador: tras la salida de Fernando Batista, el santafesino se convirtió en el entrenador de la Selección Sub-20, puesto que todavía ocupa.

15. MARTÍN DEMICHELIS

El central fue el primero de los subcampeones en retirarse: el anuncio lo hizo el 15 de mayo de 2017, cuando era jugador de Málaga. Luego del final de su carrera, en 2019 comenzó a trabajar en las Divisiones Inferiores de Bayern Munich, donde jugó durante siete años: tras dirigir al equipo Sub-19 del club bávaro, en abril de 2021 fue designado como nuevo entrenador del equipo filial, el equivalente a la Reserva argentina, y todavía continúa en el cargo.

16. MARCOS ROJO

Getty

El defensor que fuera revelación en aquel Mundial está cumpliendo el sueño familiar de ponerse la camiseta de Boca. Tras un retorno a Estudiantes a principios de 2020 que se vio frustrado por la pandemia (apenas pudo disputar un partido antes de la suspensión), el zurdo volvió a Manchester United para no ser tenido en cuenta y finalmente rescindió su vínculo a fin de año para sumarse al Xeneize, donde firmó contrato hasta diciembre de 2023 y rápidamente se convirtió en uno de los grandes referentes del plantel.

17. FEDERICO FERNÁNDEZ

El jugador más joven de aquella convocatoria actualmente tiene 33 años y, tras cuatro tempordas en Newcastle, en el cierre del mercado de cara a la campaña 2022/23 arregló su llegada a Elche de España por una temporada: "Después de ocho años en la Premier League, necesitaba un nuevo desafío", aseguró en su presentación. Su regreso a Estudiantes, por ahora, deberá esperar.

18. RODRIGO PALACIO

A los 40 años, el delantero a quien todos le reclamaron que definiera por abajo decidió ponerle punto final a su carrera futbolística. En mayo de 2021, tras alejarse de Bologna decidió firmar con Brescia, de la Serie B, donde si bien alternó titularidad con suplencia, participó en 33 partidos y anotó seis goles. Tras quedarse a las puertas del ascenso luego de perder en las semifinales del playoff, parecía que en 2022/23 iría en busca de la revancha, pero finalmente decidió no extender su contrato para dedicarse a otra de sus pasiones: el bahiense ya hizo su debut oficial como basquetbolista en Garegnano, equipo que milita en la Serie D italiana.

19. RICARDO ÁLVAREZ

Getty

Otro de los más jóvenes del equipo que dijo adiós. Al igual que Rojo, Ricky volvió a Argentina tras casi una década en Europa. Lo hizo en Vélez, donde había jugado un puñado de minutos antes de la pandemia y parecía consolidarse con la reanudación de la actividad, pero un incesante dolor en la rodilla izquierda -que ya había sido operada- le permitió jugar solamente 11 partidos en el Torneo de la Liga Profesional, cinco como titular. Entonces, el 2 de diciembre de 2021, antes del último partido del Fortín como local en el campeonato, el zurdo anunció que el duelo contra Patronato en el José Amalfitani marcaría su despedida del fútbol: "Me retiro en mi casa, los problemas físicos me condicionaron durante toda mi carrera".

20. SERGIO AGÜERO

JUAN MABROMATA/AFP/Getty Images

El Kun es el tercer integrante de la Vieja Guardia que se sacó la espina en la Copa América 2021, en la que -a diferencia de Messi y Di María- tuvo un rol secundario. Después de más de una década en Manchester City, donde se transformó en ídolo y máximo goleador de la historia del club, decidió ir a Barcelona, con la esperanza de encontrarse con su amigo Leo. Sin embargo, todo fue una pesadilla: la Pulga se fue a París, debió convivir con lesiones y el 12 de noviembre se conoció que padece una arritmia cardíaca maligna que no es compatible con la alta competencia. Por eso, el 15 de diciembre de 2021, Agüero debió anunciar el final prematuro de su carrera, con apenas 34 años.

21. MARIANO ANDÚJAR

Getty Images

El histórico arquero Pincha es otro de los que no tiene dudas sobre el lugar de retiro, aunque no tiene resuelta aún la fecha. Desde hace seis años que defiende el arco de Estudiantes y, aunque tuvo sondeos de Italia y de España, allí lo hará hasta el final de su trayectoria, a la cual podrían quedarle varias temporadas ya que está por cumplir 39 años y piensa seguir en actividad, tal como le confesó recientemente a GOAL.

22. EZEQUIEL LAVEZZI

Aunque se esperaba un regreso a Argentina para cumplir su sueño de jugar en Rosario Central, el Pocho anunció su retiro en diciembre del 2019, tras jugar en Hebei Fortune de China. Tras el final de su carrera, el delantero se muestra en las redes sociales disfrutando del tiempo libre y de cara al Mundial 2022 sorprendió en un nuevo rol: CONMEBOL lo contrató para que realice entrevistas a los jugadores de las cuatro selecciones sudamericanas que participarán de la Copa del Mundo.

23. JOSÉ BASANTA

Después de 10 temporadas en Rayados, el defensor anunció en junio de 2020 que dejaba el club mexicano y adelantó en varias entrevistas que su deseo era retirarse en Estudiantes. Sin embargo, ante la indefinición sobre el regreso de la actividad en Argentina, apenas tres meses después, el 5 de septiembre, decidió retirarse del fútbol. En febrero de 2021, sin embargo, volvió brevemente a las canchas para jugar en el club Tres Sargentos, donde comenzó su camino en el fútbol, en la liga municipal de Capitán Sarmiento. Actualmente está iniciando su camino en la representación de futbolistas.