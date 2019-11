Qué habría puesto Odegaard en la polémica bandera de Bale

El joven crack noruego pasó por los micrófonos de 'El Larguero' y dijo que espera que el Real Madrid gane LaLiga.

Martin Odegaard, futbolista de la cedido en el , pasó por los micrófonos de 'El Larguero' y analizó la actualidad de los dos equipos, además de haber sido consultado acerca de qué habría puesto él en la polémica bandera que utilizó Gareth Bale para celebrar el pase de a la 2020.

Respecto a la polémica de Bale y su posado con el lema ‘Gales. Golf. Madrid. En ese orden’ tras clasificarse para la Eurocopa, Odegaard ha respondido: “¿Si tuviera que poner mis prioridades en una bandera? Familia. Fútbol. Fútbol. In that order".

Además, en cuanto a su presencia en el Santiago Bernabéu el próximo sábado, que llegó a estar en duda por problemas físicos, el joven talento noruego comentó: "Estoy mucho mejor del tobillo, espero poder participar. Jugué con molestias ante el y después creo que era la decisión correcta parar un poco y ahora me siento mejor".

Odegaard también dijo que está pasando un gran momento con los donostiarras: "Me siento muy bien aquí, me siento como en casa. El club y la gente aquí es muy simpática y amable, ha sido fácil venir aquí. Me tratan muy bien y estoy muy feliz aquí, la ciudad es muy bonita. Me encanta jugar en Anoeta, todos los partidos son especiales".

Sin embargo, Odegaard dejó claro que quiere volver al Bernabéu: "Mi meta es triunfar en el Real Madrid, pero ahora estoy muy contento en la Real. No tengo prisa si voy en dos años o en cinco al Madrid".

Por otro lado, dijo que no celebraría un gol ante el Real Madrid: "Si marco en el Bernabéu no lo celebraré. Si le marco a la Real en el futuro tampoco. Me gustaría que ganase la Liga el Madrid".