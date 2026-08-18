Previa del Paris Saint-Germain vs Rennes en la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Paris Saint-Germain vs Rennes: detalles del partido

Ligue 1 - Jornada 1 23 ago 2026 - 14:45 Parc des Princes

Paris Saint-Germain y Stade Rennais se enfrentarán el 23 de agosto de 2026 a las 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

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Resumen del partido y lo que está en juego en la jornada inaugural

El Paris Saint-Germain inicia su campaña 2026/27 de la Ligue 1 en casa con la visita del Stade Rennais al Parc des Princes. El vigente gigante busca arrancar su recorrido nacional con autoridad, mientras que el Rennes viaja a la capital con el objetivo de lanzar un aviso inmediato en la jornada inaugural.

Les Parisiens buscan marcar el listón desde el principio

El PSG afronta la nueva temporada con ganas de reafirmar su dominio nacional con una plantilla repleta de estrellas. Sostenido por talentos clave como Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Vitinha, el club de la capital aspira a aprovechar la energía del Parc des Princes para imponer el ritmo y sumar los tres puntos desde el inicio.

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Los rojinegros buscan dar la sorpresa en el inicio de temporada

El Rennes llega a París con la intención de sorprender al campeón en la jornada 1. El recuerdo de su impresionante victoria por 3-1 sobre el PSG en febrero de 2026, con goles de Musa Al-Taamari, Esteban Lepaul y Breel Embolo, dará al visitante convicción táctica. Sin embargo, gestionar ausencias clave, incluida la del centrocampista Mahdi Camara por sanción, pondrá a prueba la profundidad del Rennes en este inicio de campaña.

La ventaja histórica se cruza con precedentes recientes de alto voltaje

Históricamente, el Paris Saint-Germain tiene ventaja en este enfrentamiento con 22 victorias, frente a las 9 del Rennes y 6 empates. Sin embargo, los encuentros recientes demuestran que el Rennes es plenamente capaz de aprovechar los desajustes defensivos, lo que convierte este partido de la jornada inaugural en una prueba atractiva de agudeza táctica y ritmo de inicio de temporada.

Noticias de los equipos y plantillas

Luis Enrique no tiene bajas confirmadas por lesión o sanción en el PSG de cara a este partido, aunque no se ha presentado ninguna alineación probable. La situación en torno a una posible salida de Bradley Barcola añade incertidumbre a la plantilla, y se esperan novedades más cerca del inicio.

El Rennes no podrá contar con el guardameta Nicolas Lemaitre por lesión, mientras que el centrocampista Mahdi Camara está sancionado. Las opciones de Franck Haise en esas zonas se reducen para el viaje a París, y se añadirán más noticias del equipo cuando estén disponibles.

Forma

El PSG ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Lens en el Trophée des Champions, un resultado que desató críticas hacia la LFP por disputar el partido en el propio estadio del Lens. Su mejor resultado en esta racha fue una victoria por 2-1 sobre el Aston Villa en la Supercopa de la UEFA. A lo largo de esos cinco encuentros, el PSG marcó seis goles y encajó cinco, aunque la muestra incluye amistosos y partidos de copa además de encuentros oficiales.

El Rennes ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante el Sunderland en un amistoso de pretemporada, y también cayó por 2-4 frente al Brentford a principios del verano. Su única victoria llegó ante el Club Brujas a finales de julio, por 2-1. El Rennes encajó diez goles en esos cinco partidos y marcó ocho.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026, cuando el Rennes derrotó al PSG por 3-1 en Roazhon Park en la Ligue 1. Antes de eso, el PSG había dominado este cruce, endosándole cinco goles sin respuesta al Rennes en el Parc des Princes en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, el PSG presenta el mejor balance con tres victorias por una del Rennes, además de otro triunfo del PSG en la Coupe de France en abril de 2024. El PSG ha marcado 14 goles en esos cinco partidos; el Rennes ha marcado cinco.