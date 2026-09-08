Liverpool vs Fulham: detalles del partido

Premier League - Jornada 4 12 sept 2026 - 10:00 Anfield

Liverpool y Fulham comenzarán el 12 de septiembre de 2026 a las 14:00 GMT (10:00 EST / 15:00 BST / 16:00 SAST).

Acción de la Premier League en Merseyside este sábado

Liverpool regresa a Anfield para recibir al Fulham en la jornada 4 de la Premier League. Tras una convincente victoria a domicilio el fin de semana, el Liverpool aspira a aprovechar el factor campo para mantenerse firmemente en la parte alta de la tabla. Para el Fulham, viajar a Merseyside después de una derrota doméstica de muchos goles representa una oportunidad inmediata para reaccionar y poner a prueba su solidez defensiva ante uno de los mejores ataques de la liga.

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El dominio del Liverpool en la jornada 3: el doblete de Alexander Isak asegura los puntos

Liverpool llega al sábado rebosante de confianza tras lograr una cómoda victoria por 0-2 a domicilio contra el Ipswich Town en Portman Road en la jornada 3, el 4 de septiembre. El delantero Alexander Isak fue el gran protagonista desde el inicio, al marcar en los minutos 6 y 9 para dar al Liverpool el control absoluto del partido. Los hombres de Andoni Iraola controlaron el ritmo desde ese momento y mantuvieron la portería a cero, llevando a este fin de semana una sólida estructura defensiva y unas transiciones ofensivas precisas.

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El thriller del Fulham en la jornada 3: desconsuelo en casa en un partido de cinco goles

El Fulham viaja al norte con la intención de resetearse tras una trepidante derrota en casa por 2-3 ante el Crystal Palace en Craven Cottage en la jornada 3, el 5 de septiembre. Los goles tempraneros de Josh King y César Palacios dieron al Fulham una ventaja de 2-1 al descanso, pero un doblete de Tyrick Mitchell en la segunda parte y un tanto tardío de Ben Chilwell dieron la vuelta al partido para el Palace. El equipo de Marco Silva mostró mucha amenaza de cara a portería, pero necesitará una organización mucho más precisa atrás para contener la delantera del Liverpool.

Lo que está en juego en Anfield: se espera una batalla táctica

Históricamente, el Liverpool ha tenido ventaja en Anfield, pero el enérgico planteamiento de transición en el centro del campo del Fulham siempre entraña potencial para dar la sorpresa. El duelo en la medular entre Alexis Mac Allister y el planteamiento del Fulham será vital para controlar el ritmo, mientras que Alexander Isak y Florian Wirtz intentarán desarmar la línea de cuatro defensiva del Fulham. Con ambos equipos deseosos de alcanzar su mejor nivel a principios de septiembre, el encuentro del sábado promete fútbol de máxima calidad desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, tiene que lidiar con dos ausencias. Conor Bradley y Hugo Ekitike figuran ambos como lesionados y se perderán el partido. La ausencia de Ekitike es especialmente prolongada, ya que el delantero se está recuperando de una lesión en el tendón de Aquiles y no estará disponible para formar su esperada sociedad francesa con Barcola hasta 2027. No se ha confirmado ninguna alineación probable, y se esperan más novedades a medida que se acerque el inicio.

El entrenador del Fulham, Alvaro Arbeloa, no podrá contar con Tom Cairney, que sigue en la lista de lesionados. No hay sanciones registradas para los visitantes y, por ahora, tampoco se ha confirmado ninguna alineación probable.

Forma

Liverpool ha sumado una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó 2-2 contra el Nottingham Forest en la Premier League, después de un marcador idéntico ante el Newcastle United la semana anterior. La única victoria del Liverpool en esa racha llegó en un amistoso de pretemporada ante el Como, al que ganó por 2-0, aunque también empató 0-0 con el mismo rival el mismo día. La única derrota del Liverpool fue una caída por 2-3 frente al Monaco en un amistoso de pretemporada. En esos cinco partidos, el Liverpool marcó seis goles y encajó siete.

El Fulham ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Sunderland en la Premier League. La única victoria liguera de los Cottagers en la muestra llegó en la Carabao Cup, al imponerse por 3-0 al AFC Wimbledon, mientras que también derrotaron 1-0 al VfB Stuttgart en pretemporada. El Fulham encajó tres goles en su derrota de la Premier League ante el Chelsea y ha marcado cinco goles en esos cinco partidos, recibiendo seis.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar el 11 de abril de 2026, cuando el Liverpool venció al Fulham por 2-0 en Anfield en la Premier League. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Liverpool ha ganado dos, el Fulham ha ganado uno y dos partidos han terminado en empate. La única victoria del Fulham en esa racha llegó en Craven Cottage en abril de 2025, cuando se impuso por 3-2.