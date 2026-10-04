Previa del Inglaterra vs República Checa de la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Inglaterra vs Chequia: detalles del partido

UEFA Nations League A - Jornada 4 6 oct 2026 - 14:45 Wembley

Inglaterra y Chequia comenzarán el 6 de octubre de 2026 a las 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Inglaterra busca mantener su dominante racha en el Grupo C

Inglaterra regresa a casa, a Wembley Stadium, para recibir a la República Checa en la jornada 4 de su campaña 2026/27 de la Liga A de la UEFA Nations League en el Grupo C. Tras una actuación récord a domicilio el fin de semana, el equipo de Thomas Tuchel aspira a aprovechar el impulso ante su afición y consolidar el control en lo más alto de la clasificación del grupo. Para la Chequia de Santi Denia, viajar a Londres después de un difícil encuentro contra España supone un enorme desafío, ya que busca evitar una segunda derrota ante Inglaterra en apenas quince días.

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La exhibición de siete goles de Inglaterra en Rijeka

Inglaterra llega al partido del martes por la noche rebosante de confianza tras firmar una contundente victoria por 7-0 a domicilio sobre Croacia en la jornada 3 (3 de octubre). El capitán Harry Kane y Bukayo Saka marcaron dos goles cada uno, junto a los tantos de Jude Bellingham, Anthony Gordon y el suplente Morgan Rogers, en una actuación ofensiva despiadada. La actuación supone dos victorias consecutivas para Tuchel tras el triunfo por 2-0 a domicilio sobre Chequia en Praga en la jornada 2, lo que deja a Inglaterra en una posición dominante.

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Los problemas de disciplina de los checos al final en Oviedo

Chequia viaja a Wembley con la intención de resetearse tras sufrir una derrota por 3-1 a domicilio contra España en el estadio Carlos Tartiere en la jornada 3 (3 de octubre). Jiří Sláma acercó a los visitantes a un gol en el minuto 68, pero una segunda amarilla tardía a Ladislav Krejčí en el minuto 84 frenó su empuje antes de que Mikel Merino sentenciara la victoria de España. Sin Krejčí disponible por sanción, el equipo de Denia debe mostrar una inmensa disciplina defensiva para contener el frente de ataque de Inglaterra.

Duelo en Wembley: la solidez defensiva se mide a un ataque de alto voltaje

Cuando ambos equipos se enfrentaron en Praga en septiembre, los goles en la segunda parte de Anthony Gordon y Harry Kane dieron a Inglaterra una victoria por 2-0. La unidad central de Inglaterra, formada por Jude Bellingham, Elliot Anderson y Trent Alexander-Arnold, buscará dictar el ritmo y liberar a Bukayo Saka y Anthony Gordon por las bandas. Mientras tanto, Chequia confiará en un bloque bajo liderado por Štěpán Chaloupek y Robin Hranáč, con el objetivo de surtir de balones a Adam Hložek en rápidos contraataques. Con puntos cruciales del Grupo C en juego, el encuentro del martes promete una intensa acción internacional desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

Thomas Tuchel afronta preocupaciones físicas de cara a este partido. Tanto Ezri Konsa como Nico O'Reilly se perdieron el entrenamiento grupal antes de que la selección viajara a Praga, y Tuchel ha dicho que todavía no está seguro de si alguno de los dos participará. El once previsto tiene a James Trafford en la portería, con Trent Alexander-Arnold, Marc Guehi, Ezri Konsa y Lewis Hall en defensa; Myles Lewis-Skelly, Jude Bellingham y Elliot Anderson en el centro del campo; y Bukayo Saka y Anthony Gordon apoyando a Harry Kane. Se añadirán actualizaciones más cerca del inicio.

En Chequia, se espera que Santi Denia alinee a Lukas Hornicek en la portería, por detrás de una línea de cuatro formada por Robin Hranac, Vladimir Coufal, Jiri Slama y Stepan Chaloupek. Michal Sadilek, Alex Kral y Matej Radosta apuntan a estar en el centro del campo, con Pavel Sulc y Lukas Ambros apoyando al delantero Adam Hlozek. Actualmente no figuran lesiones ni sanciones para el equipo local.

Forma

Inglaterra ha ganado tres y ha perdido dos de sus últimos cinco partidos, con 14 goles a favor y siete en contra. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-2 ante España en la Nations League, aunque antes de eso venció a Francia por 6-4 en los cuartos de final del Mundial. En esa racha también hubo victorias sobre Noruega y México, mientras que la única otra derrota llegó contra Argentina en semifinales.

Chequia ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos, con seis goles marcados y ocho encajados. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante Croacia en la Nations League, y fue eliminada del Mundial en la fase de grupos tras una derrota por 3-0 ante México. En esa secuencia también hubo un empate 1-1 con Sudáfrica y una derrota por 2-1 ante Corea del Sur, mientras que su única victoria llegó contra Guatemala.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos se produjo en la Eurocopa 2020, donde Inglaterra ganó por 1-0. Inglaterra tiene el mejor balance en los últimos cuatro enfrentamientos directos, con tres victorias por una de Chequia. La única victoria de Chequia en el conjunto de datos fue un triunfo por 2-1 en Praga durante la fase de clasificación para la Eurocopa en octubre de 2019, un resultado que llegó después de la victoria de Inglaterra por 5-0 en el partido de vuelta en Wembley ese mismo año.

Clasificación