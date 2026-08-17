Previa del Espanyol vs Real Madrid en LaLiga: todo lo que necesitas saber

Espanyol vs Real Madrid: detalles del partido

Primera División - Jornada 2 22 ago 2026 - 15:30 RCDE Stadium

El RCD Espanyol y el Real Madrid arrancarán el 22 de agosto de 2026 a las 19:30 GMT (15:30 EST / 20:30 BST / 21:30 SAST).

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El escenario catalán: el impulso inicial, a prueba en Barcelona

El RCD Espanyol recibe al gigante español Real Madrid en el RCDE Stadium para un destacado encuentro de la jornada 2 de LaLiga. Después de una actuación inaugural contundente, los Periquitos intentarán apoyarse en el aliento de su ruidosa afición y capitalizar el impulso del inicio de temporada. Para el Real Madrid, este viaje a Cataluña supone su primera prueba oficial a domicilio en competiciones nacionales de la campaña, en la que sumar tres puntos sigue siendo esencial para marcar el ritmo en la parte alta de la tabla.

Los Periquitos vuelan alto tras el triunfo en la jornada inaugural

El Espanyol llega al choque del sábado rebosante de confianza tras una dominante victoria por 3-0 sobre el Levante en la jornada inaugural. El delantero Roberto Fernández acaparó los focos con un doblete letal en la primera parte antes de que Tyrhys Dolan añadiera un tercer gol en los minutos finales para sellar el resultado. Esa victoria puso el broche a un verano activo en el que el Espanyol afinó su plantilla mediante amistosos veraniegos ante rivales europeos, incluidos empates con muchos goles frente al Burnley y el Middlesbrough.

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La gira de preparación invicta del Real Madrid por Europa

El Real Madrid llega a Barcelona respaldado por una pretemporada sin derrotas. El conjunto blanco abrió agosto con un empate 2-2 ante la Fiorentina antes de lograr victorias frente al Ferencváros y el Deportivo de La Coruña. Cerró su preparación competitiva el 16 de agosto de forma convincente, desmantelando al equipo de la Bundesliga FC Schalke 04 con un triunfo a domicilio por 0-3 para asegurarse de que su plantilla llegue totalmente afinada a la acción de LaLiga.

Historial cara a cara: doblete de Vinícius y dominio madridista

Los partidos entre el Real Madrid y el Espanyol han favorecido históricamente al conjunto de la capital, aunque los encuentros en el RCDE Stadium presentan de forma constante intensas batallas físicas. En su duelo liguero más reciente, en mayo de 2026, el Real Madrid logró una victoria por 0-2 en el campo del Espanyol gracias a un doblete en la segunda parte de Vinícius Júnior. El Espanyol estará deseando cambiar el guion esta vez, apoyándose en su solidez defensiva y en transiciones rápidas para alterar la posesión del Madrid.

Noticias de los equipos y plantillas

El entrenador del Espanyol, Manolo Gonzalez, no podrá contar con Javier Puado, Kike Garcia y Edu Exposito por lesión de cara a este partido. No hay sanciones para el equipo local y no se ha facilitado ninguna alineación probable confirmada. Se añadirán actualizaciones más cerca del inicio del encuentro a medida que evolucione la situación.

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, afronta una lista más amplia de bajas, con Rodrygo, Eder Militao, Raul Asencio, Thiago Pitarch, Aurelien Tchouameni y Ferland Mendy, todos descartados por lesión. No hay sanciones para el equipo visitante y no se ha presentado ningún once previsto confirmado antes del partido.

Forma

Los últimos cinco resultados del Espanyol incluyen una victoria, tres empates y una derrota. Su compromiso competitivo más reciente fue un triunfo en casa por 3-0 sobre el Levante en LaLiga el 16 de agosto, lo que supuso un arranque positivo de la temporada liguera. En pretemporada, empató 3-3 con el Middlesbrough y 2-2 con el Burnley antes de ese resultado.

Los últimos cinco partidos del Real Madrid se saldaron con cuatro victorias y un empate. Cerró la pretemporada con un triunfo por 3-0 sobre el Schalke 04 el 16 de agosto, después de una victoria por 1-0 ante el Deportivo de A Coruna el 12 de agosto y de un 1-2 frente al Ferencvaros el 8 de agosto. Los únicos puntos que dejó escapar en esa racha llegaron en un empate 2-2 con la Fiorentina. El Madrid marcó 10 goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros, con su ataque mostrando una producción constante durante todo el periodo de preparación.

Historial cara a cara

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos terminó 0-2 a favor del Real Madrid en el RCDE Stadium en LaLiga el 3 de mayo de 2026. Antes de eso, el Real Madrid ganó 2-0 en casa al Espanyol en septiembre de 2025, aunque el Espanyol sí logró una victoria por 1-0 en el RCDE Stadium en febrero de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos en LaLiga, el Real Madrid presenta el mejor balance con tres victorias frente a una del Espanyol, con otro partido también del lado del Espanyol. El resultado más contundente de esa serie fue un 4-1 del Real Madrid en septiembre de 2024.